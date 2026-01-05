Септември започна своята подготовка

Славко Матич изведе отбора на Септември за първо занимание през новата 2026 година. С питка и добро настроение столичани проведоха своята тренировка на стадиона в Драгалевци, а в заниманието се включиха 23-ма състезатели. С отбора тренираха и няколко юноши на клуба, като се очаква те да пътуват със септемврийци за лагера в Турция. По-късно към подготовка на Септември ще се присъединят и Галин Иванов, Виктор Очаи, Захари Атанасов и Матео Стаматов.

Септември ще се готви в Турция

Столичани ще изиграят 5 контролни срещи преди старта на сезонна, като едната от тях ще е в България срещу Марек, а останалата подготовка на тима ще премине в Анталия, Турция от 15 януари до 27 януари.