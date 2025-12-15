Младен Стоев: Не стояхме никак лошо

Помощник треньорът на Септември Младен Стоев бе разочарован от отпадането на тима от Sesame Купа на България. Специалистът е на мнение, че тимът му е успял да играе добре срещу шампиона Лудогорец, но липса на късмет е лишил отбора от по-добра развръзка.

"Отборът не стоя никак лошо в двубоя, имаше контрол върху топката, създаде опасности пред вратата на противника. Успеваемостта беше изключително ниска, докато Лудогорец ни отбеляза 3 гола от 4-5 ситуации. Първото полувреме влязоха малко по-агресивно и вкараха, след което мачът влезе в друго русло. В началото на второто полувреме имахме ситуация да се върнем в двубоя, но не успяхме да я реализира. Лудогорец умишлено се върна назад, а ние имахме празни пространства в защита, заради което ни вкараха трети гол. Там мачът приключи, въпреки че след това вкарахме едно попадение. Класата в днешния двубой бе видна за всички“, каза Стоев.