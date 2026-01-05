Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  Матич: Трябва да свършим работата, която е пред нас и да останем в елита

Матич: Трябва да свършим работата, която е пред нас и да останем в елита

  • 5 яну 2026 | 16:22
Старши треньорът на Септември Славко Матич изведе отбора за първа тренировка на стадиона в Драгалевци. Специалистът разкри пред Sportal.bg целите на отбора през новата година, както и подробности около подготовката и трансферите в клуба.

„Всяка година е важна за всеки отбор. Тази година е важна за оцеляването на отбора, днес започваме, трябва да свърши работата, която е пред нас. Оставане в А група. Всеки мач е важен особено срещу конкурентите за оцеляване. Подготовката е важна, не само заради кондицията ами и за атмосферата между футболистите. Работи се по селекцията. Кристиян Добрев работи по това. Имали сме разговори всеки ден, сега пак говорихме. Очакваме да привлечем футболисти ако е възможно. Имаме ограничен бюджет. Имаме чужденци, имаме млади футболисти – петима от втория отбор ще се включат в подготовката, аз много разчитам на тях. Всеки футболист за нас е важен. Важно е да направи една добра подготовка“, сподели специалистът.

