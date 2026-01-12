Септември (Сф) промени съперника за първата си контрола в Турция

Септември (София) направи една промяна в съперниците си за лагера в Анталия. В първата проверка на турска земя играчите на Славко Матич ще се изправят срещу полския Висла (Краков).

В сряда септемврийци ще срещнат Марек от 12:00 ч. на изкуствения терен на стадион "Драгалевци", а вечерта ще се отправят към югоизточната ни съседка. В останалите двубои, които са част от подготовката на отбора, столичани ще премерят сили с Нефтчи (Фаргона), Раднички (Ниш) и Ордабаси.