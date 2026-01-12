Популярни
  Септември (София)
  2. Септември (София)
  3. Септември (Сф) промени съперника за първата си контрола в Турция

Септември (Сф) промени съперника за първата си контрола в Турция

  • 12 яну 2026 | 19:07
  • 97
  • 0

Септември (София) направи една промяна в съперниците си за лагера в Анталия. В първата проверка на турска земя играчите на Славко Матич ще се изправят срещу полския Висла (Краков).

Матич: Трябва да свършим работата, която е пред нас и да останем в елита
Матич: Трябва да свършим работата, която е пред нас и да останем в елита

В сряда септемврийци ще срещнат Марек от 12:00 ч. на изкуствения терен на стадион "Драгалевци", а вечерта ще се отправят към югоизточната ни съседка. В останалите двубои, които са част от подготовката на отбора, столичани ще премерят сили с Нефтчи (Фаргона), Раднички (Ниш) и Ордабаси.

