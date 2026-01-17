Киву: Това са мачове, които е по-лесна да загубиш, отколкото да спечелиш

Треньорът на Интер Милано Кристиан Киву не се вълнува от това, че отборът му бе определен за зимен шампион в Серия А и очаква играчите му да бъдат готови да се борят в първенството през следващите пет месеца, предаде ДПА.

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

"Очаквах различен мач. След интензивното дерби с Наполи в неделя, да играем само след 72 часа беше предизвикателство", защити румънецът избора си.

Интер удари Парма и точно в средата на сезона е първенец!

Минималният успех на Интер срещу Лече с 1:0 в сряда потвърди, че отборът ще бъде пръв след първата част на сезона.

Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

"Видях поведението на отбора въпреки трудностите да намерим ритъм, вярвахме до края. Играчите дадоха сърцето и душата си на терена, за да постигнат победата. Това са мачове, които е по-лесна да загубиш, отколкото да спечелиш, а ние победихме", радва се треньорът

Интер изигра най-слабия си мач от началото на годината, но спечели и вече има сериозна преднина в Серия А

"Нерадзурите" отвориха преднина от шест точки срещу шампиона Наполи, но успехът на Милан срещу Комо ги доближи на три точки от върха. Киву бе критикуван, че е дал ден повече почивка на футболистите след равенството с Наполи в неделя.

Киву: Победата е безценна

"Аз не съм треньор заради моето положение, а заради това, което виждам в очите на играчите. Понякога взимам решения, които може да изглеждат странни, но целта ми е да изградим още по-силен отбор през следващите пет месеца", обеща той.

Киву: Равенството е справедливо

Интер ще играе с Удинезе, а след това предстои мач срещу Арсенал в Шампионската лига във вторник.

Показахме зрялост, доволен е Киву

"Спечелихме титлата на зимен шампион, но това не означава нищо. Това, което е важно, е да стигнем до май в пълна форма. Ще бъде труден сезон, битка до самия край. Имам доверие на моите играчи, на тяхната зрялост и съм щастлив с това, което правят всеки ден, въпреки трудностите", вярва Киву.