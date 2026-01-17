Киву: Това са мачове, които е по-лесна да загубиш, отколкото да спечелиш

Треньорът на Интер Милано Кристиан Киву не се вълнува от това, че отборът му бе определен за зимен шампион в Серия А и очаква играчите му да бъдат готови да се борят в първенството през следващите пет месеца, предаде ДПА.
"Очаквах различен мач. След интензивното дерби с Наполи в неделя, да играем само след 72 часа беше предизвикателство", защити румънецът избора си.
Минималният успех на Интер срещу Лече с 1:0 в сряда потвърди, че отборът ще бъде пръв след първата част на сезона.
"Видях поведението на отбора въпреки трудностите да намерим ритъм, вярвахме до края. Играчите дадоха сърцето и душата си на терена, за да постигнат победата. Това са мачове, които е по-лесна да загубиш, отколкото да спечелиш, а ние победихме", радва се треньорът
"Нерадзурите" отвориха преднина от шест точки срещу шампиона Наполи, но успехът на Милан срещу Комо ги доближи на три точки от върха. Киву бе критикуван, че е дал ден повече почивка на футболистите след равенството с Наполи в неделя.
"Аз не съм треньор заради моето положение, а заради това, което виждам в очите на играчите. Понякога взимам решения, които може да изглеждат странни, но целта ми е да изградим още по-силен отбор през следващите пет месеца", обеща той.
Интер ще играе с Удинезе, а след това предстои мач срещу Арсенал в Шампионската лига във вторник.
"Спечелихме титлата на зимен шампион, но това не означава нищо. Това, което е важно, е да стигнем до май в пълна форма. Ще бъде труден сезон, битка до самия край. Имам доверие на моите играчи, на тяхната зрялост и съм щастлив с това, което правят всеки ден, въпреки трудностите", вярва Киву.