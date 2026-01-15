Киву: Победата е безценна

Кристиан Киву предупреди, че борбата за Скудетото ще бъде „битка докрай за всяка една точка“, след като Интер стана зимен шампион с победата си над Лече. „Важното е къде ще си през май“, добави той.

„Нерадзурите“ знаеха, че имат огромна възможност да се откъснат на върха в класирането, след като по-рано вечерта Наполи завърши 0:0 с Парма в другия отложен мач от 16-ия кръг заради ангажиментите за Суперкупата на Италия.

Дълго време изглеждаше, че и те ще бъдат затруднени от един от отборите, борещи се за оцеляване, особено след като беше отсъдена дузпа, която впоследствие бе отменена след преглед с ВАР.

Въпреки това, в 78-ата минута Франческо Пио Еспозито се появи от пейката и се озова на точното място, за да направи добавка след спасяване на Фалконе при удар на Лаутаро Мартинес.

Киву изтича от скамейката, за да прегърне нападателя, а връзката им датира отдавна.

„Спомням си това малко седемгодишно хлапе, на практика израснахме заедно“, каза Киву пред DAZN Italia.

„Познавам го отлично – него, семейството му, амбицията му, работата му в младежката академия. Той беше моят капитан в отбора на Интер Примавера и се радвам за него, както се радвам и за целия отбор, защото това беше наистина сложен мач.“

Отне много време, за да бъде сломен отборът на Лече, а първото полувреме за Интер беше разочароващо мудно.

„Очаквах да е трудно, защото когато изразходваш толкова много енергия, колкото ние в мача с Наполи в неделя, и не постигнеш пълен успех, това ти тежи. Спомням си като играч, че да играеш нов мач 72 часа по-късно беше едно от най-трудните неща“, обясни треньорът.

„Въпреки трудностите да намерим пролука и нужната острота за определени решения, този отбор показа правилното отношение, вярваше докрай и имаше сърцето да донесе победата у дома.“

„Това са мачове, в които е по-вероятно да загубиш, отколкото да спечелиш. Тези момчета заслужават успеха, тъй като направиха всичко, за да си тръгнат с добър резултат.“

Киву изненада много медии в Италия, като даде на отбора си почивен ден в подготовката за този мач, въпреки че играха в неделя. Предвид слабото представяне през първото полувреме, дали е сметнал, че това не е било добра идея?

„Или можем да обърнем въпроса и да кажем, че може би спечелихме заради почивния ден“, отговори той.

„Всичко е относително, не трябва да оправдавам изборите си. Вземам тези решения въз основа на моя опит, на това, което виждам на тренировките, на това, което виждам в очите на тези играчи. Може би италианският футбол не е свикнал с начина, по който правя някои неща, и те може да изглеждат странни. Понякога се отплащат, друг път не, но всичко това не ме интересува. Това, което ме интересува, са следващите пет месеца от този сезон.“

„Вярвам на тези момчета, никой не гарантира, че печелиш с лагер-сбор. Като се имат предвид всички лагери, на които съм бил като играч, трябваше да съм спечелил всеки турнир. Вярвам в зрелостта на моите играчи.“

Тъй като това технически беше мач от 16-ия кръг, това означава, че Интер вече официално е зимен шампион на Серия А, тъй като е на върха в класирането в средата на сезона, с шест точки преднина пред Наполи.

Милан все още може да намали тази разлика, но утре вечер им предстои труден мач като гост на Комо.

„Печелил съм тази полу-титла „зимен шампион“ и преди в кариерата си, но тя не означава нищо. Важното е къде ще си през май“, отбеляза Киву.

Интер е известен с това, че не е победил нито един от другите големи клубове този сезон в Серия А, но за разлика от тези отбори, има почти безупречен актив срещу по-непретенциозните съперници.