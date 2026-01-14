Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Интер 0:0 Лече, ВАР отмени дузпа за Интер

Интер 0:0 Лече, ВАР отмени дузпа за Интер

  • 14 яну 2026 | 21:44
  • 1291
  • 1
Интер 0:0 Лече, ВАР отмени дузпа за Интер

Интер и Лече играят при 0:0 в отложен мач от 16-ия кръг на италианската Серия А.

Срещата, която не се състоя на време заради ангажиментите на "нерадзурите" в турнира за Суперкупата на Италия, е от особено значение за класирането в двете половини на таблицата. Вицешампионите могат да дръпнат временно на шест точки пред градския съперник Милан, който обаче също има мач за наваксване.

Лече пък стартира вечерта непосредствено над зоната на изпадащите с три точки пред първия под чертата Фиорентина, който най-накрая набра скорост след свободното падане от началото на кампанията и както преди празниците изглеждаше обречен, вече е реален претендент за оцеляване. Междувременно предпоследният Верона е с четири пункта по-малко и също трябва тепърва да наваксва мача си срещу Болоня, който изпадна в режим на свободно падане в началото на 2026 г.

Миланският гранд получи добри новини непосредствено преди началото на срещата, след като стана ясно, че шампионът Наполи сътвори поредния си гаф след нова година и записа трето поредно равенство, стигайки само до 0:0 срещу Парма.

Ново разочарование и трето поредно равенство за Наполи
Ново разочарование и трето поредно равенство за Наполи

Кристиан Киву отново ротира сериозно състави си и подмени половината титуляри от директната битка за първото място с Наполи, която през уикенда завърши при равенство 2:2. Така днес бяха разпределени да започнат Ачерби, Диуф, Мхитарян, Аугусто и Бони вместо Бисек, Енрике, Чалханоолу, Димарко и Мартинес.

Еузебио Ди Франческо бе изправен пред сериозни проблеми след неприятния обрат, който неговите момчета допуснаха при загубата с 1:2 срещу Парма. Тогава двама от титулярите му - Киалонда Гаспар и Ламек Банда, получиха червени картони и изгоряха за срещата срещу лидерите във временното класиране. Така днес на тяхно място стартираха Джамил Зиберт и Рикардо Сотил. Все пак авторът на попадението в този злополучен мач Никола Щулич бе съхранен и попадна за тежката визита на "Джузепе Меаца", като дори му бе поверено да поведе атаката еднолично.

Мачът започна в 21:45 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието му в реално време.

ИНТЕР - ЛЕЧЕ

СЕРИЯ А, XVI КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Интер: 1. Ян Зомер, 25. Мануел Аканжи, 15. Франческо Ачерби, 95. Алесандро Бастони, 17. Анди Диуф, 23. Николо Барела, 7. Пьотър Жиелински, 22. Хенрих Мхитарян, 30. Карлос Аугусто, 14. Анже-Йоан Бони, 9. Маркюс Тюрам
Старши треньор: Кристиан Киву

Лече: 30. Владимиро Фалконе, 17. Данило Вейга, 5. Джамил Зиберт, 44. Тиаго Габриел, 25. Антонино Гало, 29. Ласана Кулибали, 93. Йосеф Малех, 50. Сантиаго Пиероти, 16. Омри Генделман, 23. Рикардо Сотил, 9. Никола Щулич
Старши треньор: Еузебио Ди Франческо

НАЧАЛО: 14 януари 2026 г. (сряда) | 21:45 часа
СТАДИОН: "Джузепе Меаца", Милано
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Фабио Мареска

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Официално: Пиза привлече Росен Божинов в исторически за българския футбол трансфер

Официално: Пиза привлече Росен Божинов в исторически за българския футбол трансфер

  • 14 яну 2026 | 19:48
  • 9667
  • 9
Десподов отпадна в последния момент за дербито с Олимпиакос, Георгиев отново не дебютира за АЕК

Десподов отпадна в последния момент за дербито с Олимпиакос, Георгиев отново не дебютира за АЕК

  • 14 яну 2026 | 19:20
  • 1353
  • 2
Тотнъм представи Конър Галахър

Тотнъм представи Конър Галахър

  • 14 яну 2026 | 18:37
  • 5348
  • 1
Отхвърлят "Закона на Венгер", но компромисна промяна може би ще има

Отхвърлят "Закона на Венгер", но компромисна промяна може би ще има

  • 14 яну 2026 | 18:05
  • 1502
  • 0
Диало и Мбемо бяха част от първата тренировка на Карик начело на Ман Юнайтед

Диало и Мбемо бяха част от първата тренировка на Карик начело на Ман Юнайтед

  • 14 яну 2026 | 18:04
  • 1950
  • 0
Мбапе играл срещу Барселона, за да спаси работата на Алонсо

Мбапе играл срещу Барселона, за да спаси работата на Алонсо

  • 14 яну 2026 | 17:55
  • 7254
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

  • 14 яну 2026 | 21:56
  • 4149
  • 12
ЦСКА стартира със загуба от поляци

ЦСКА стартира със загуба от поляци

  • 14 яну 2026 | 18:15
  • 54347
  • 301
Официално: Левски продаде нападател

Официално: Левски продаде нападател

  • 14 яну 2026 | 20:58
  • 11716
  • 15
Челси 0:0 Арсенал, "топчиите" поведоха за пореден път след корнер

Челси 0:0 Арсенал, "топчиите" поведоха за пореден път след корнер

  • 14 яну 2026 | 21:17
  • 3094
  • 7
Албасете 0:0 Реал Мадрид, без чисти положения до момента

Албасете 0:0 Реал Мадрид, без чисти положения до момента

  • 14 яну 2026 | 22:00
  • 2926
  • 2
Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

  • 14 яну 2026 | 16:49
  • 30789
  • 20