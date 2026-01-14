Интер 0:0 Лече, ВАР отмени дузпа за Интер

Интер и Лече играят при 0:0 в отложен мач от 16-ия кръг на италианската Серия А.

Срещата, която не се състоя на време заради ангажиментите на "нерадзурите" в турнира за Суперкупата на Италия, е от особено значение за класирането в двете половини на таблицата. Вицешампионите могат да дръпнат временно на шест точки пред градския съперник Милан, който обаче също има мач за наваксване.

Лече пък стартира вечерта непосредствено над зоната на изпадащите с три точки пред първия под чертата Фиорентина, който най-накрая набра скорост след свободното падане от началото на кампанията и както преди празниците изглеждаше обречен, вече е реален претендент за оцеляване. Междувременно предпоследният Верона е с четири пункта по-малко и също трябва тепърва да наваксва мача си срещу Болоня, който изпадна в режим на свободно падане в началото на 2026 г.

Миланският гранд получи добри новини непосредствено преди началото на срещата, след като стана ясно, че шампионът Наполи сътвори поредния си гаф след нова година и записа трето поредно равенство, стигайки само до 0:0 срещу Парма.

Кристиан Киву отново ротира сериозно състави си и подмени половината титуляри от директната битка за първото място с Наполи, която през уикенда завърши при равенство 2:2. Така днес бяха разпределени да започнат Ачерби, Диуф, Мхитарян, Аугусто и Бони вместо Бисек, Енрике, Чалханоолу, Димарко и Мартинес.

Questa sera tocca a noi 😎

Forza Interisti 🖤💙@play_eFootball pic.twitter.com/E24IGc5vtJ — Inter ⭐⭐ (@Inter) January 14, 2026

Еузебио Ди Франческо бе изправен пред сериозни проблеми след неприятния обрат, който неговите момчета допуснаха при загубата с 1:2 срещу Парма. Тогава двама от титулярите му - Киалонда Гаспар и Ламек Банда, получиха червени картони и изгоряха за срещата срещу лидерите във временното класиране. Така днес на тяхно място стартираха Джамил Зиберт и Рикардо Сотил. Все пак авторът на попадението в този злополучен мач Никола Щулич бе съхранен и попадна за тежката визита на "Джузепе Меаца", като дори му бе поверено да поведе атаката еднолично.

Мачът започна в 21:45 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието му в реално време.

Torniamo in campo.

Per i nostri colori 🖤💙 pic.twitter.com/X0ROD1OcZU — Inter ⭐⭐ (@Inter) January 14, 2026

ИНТЕР - ЛЕЧЕ



СЕРИЯ А, XVI КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Интер: 1. Ян Зомер, 25. Мануел Аканжи, 15. Франческо Ачерби, 95. Алесандро Бастони, 17. Анди Диуф, 23. Николо Барела, 7. Пьотър Жиелински, 22. Хенрих Мхитарян, 30. Карлос Аугусто, 14. Анже-Йоан Бони, 9. Маркюс Тюрам

Старши треньор: Кристиан Киву



Лече: 30. Владимиро Фалконе, 17. Данило Вейга, 5. Джамил Зиберт, 44. Тиаго Габриел, 25. Антонино Гало, 29. Ласана Кулибали, 93. Йосеф Малех, 50. Сантиаго Пиероти, 16. Омри Генделман, 23. Рикардо Сотил, 9. Никола Щулич

Старши треньор: Еузебио Ди Франческо



НАЧАЛО: 14 януари 2026 г. (сряда) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Джузепе Меаца", Милано

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Фабио Мареска