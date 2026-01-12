Киву: Равенството между е справедливо

Кристиан Киву сподели, че е видял два силни отбора, които са направили всичко, за да спечелят, което е направило закономерно равенството между Интер и Наполи в дербито от 20-ия кръг на Серия А. „Нерадзурите“ на два пъти повеждаха на „Сан Сиро“ след диагонален удар на Федерико Димарко и дузпа, реализирана от Хакан Чалханоглу. И в двата случая обаче Скот Мактоминей връщаше „партенопеите“ в мача, за да се стигне до крайното 2:2.

„Видях два силни отбора, които направиха всичко, за да спечелят този мач. Съжаляваме, че на два пъти повеждахме, а не спечелихме, но никога не е лесно, когато се изправяш срещу силен съперник. Може би не запазихме хладнокръвие, за да удържим резултата, но Наполи заслужава поздравления, че никога не се предаде и продължи да се бори до края, за да изравни и дори да се опита да спечели“, коментира Киву пред DAZN Italia.

Cristian Chivu saw ‘two strong teams who did everything to win’ so the 2-2 draw between Inter and Napoli was ultimately fair. ‘It’s four or five teams for the Scudetto, a fight to the end.’#Inter #Napoli #SerieA #InterNapoli #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/GPNpLKlJto — Football Italia (@footballitalia) January 11, 2026

Представянето на Интер определено бе по-добро в сравнение с последната среща между двата тима, когато Наполи спечели с 3:1 на стадион „Диего Армандо Марадона“ през октомври.

„Хареса ми отношението, решимостта да продължим да атакуваме, дори ако понякога прекалявахме и се оказвахме уязвими при пасовете към Хойлунд. Опитахме всичко, за да наложим нашия футбол, осъзнавайки, че сме изправени срещу силен противник, който може да ни създаде проблеми. Наполи ни затрудни много в първите 20 минути на второто полувреме, но след това започнахме да задържаме топката за по-дълги периоди и така се стигна до ситуацията за дузпата. Жалко е, но това са два страхотни отбора, които вдигнаха нивото на модерния футбол и на Серия А. Остава съжалението, че не спечелихме директен сблъсък, но това ще бъде една голяма битка до самия край, в която ще се борим за всяка една точка“, продължи Киву.

Резултатът може да се приеме като пропусната възможност за „нерадзурите“, които все пак запазват лидерството си в класирането с три точки преднина пред Милан и четири пред Наполи, докато Ювентус и Рома също са близо.

„Мисля, че четири или пет отбора са в тази надпревара за титлата. Дори не знам каква е точковата разлика, само знам, че ние, Наполи, Болоня и Милан имаме по мач по-малко. Всички знаем, че това ще бъде битка до края“, увери Киву.

Тези мачове бяха отложени заради ангажиментите за Суперкупата на Италия и ще се изиграят в сряда и четвъртък следващата седмица.

„Знаехме, че Наполи ще бъде агресивен, но се разтегнахме твърде много, така че те играха много добре в тесни пространства с Мактоминей и Лоботка, за да намират Политано или Елмас по крилата. Точно там сбъркахме с пресата“, обясни Киву.

Това е първото равенство за Интер в Серия А за целия сезон под ръководството на Киву след 14 победи и четири загуби, като същевременно се запазва и слабата им статистика в „големите“ мачове. Тази тенденция обаче датира много преди неговия престой, тъй като „нерадзурите“ не са печелили нито една от последните си 14 официални срещи с Наполи, Милан или Ювентус, записвайки седем равенства и също толкова загуби.