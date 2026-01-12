Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Киву: Равенството между е справедливо

Киву: Равенството между е справедливо

  • 12 яну 2026 | 03:56
  • 209
  • 0

Кристиан Киву сподели, че е видял два силни отбора, които са направили всичко, за да спечелят, което е направило закономерно равенството между Интер и Наполи в дербито от 20-ия кръг на Серия А. „Нерадзурите“ на два пъти повеждаха на „Сан Сиро“ след диагонален удар на Федерико Димарко и дузпа, реализирана от Хакан Чалханоглу. И в двата случая обаче Скот Мактоминей връщаше „партенопеите“ в мача, за да се стигне до крайното 2:2.

Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава
Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

„Видях два силни отбора, които направиха всичко, за да спечелят този мач. Съжаляваме, че на два пъти повеждахме, а не спечелихме, но никога не е лесно, когато се изправяш срещу силен съперник. Може би не запазихме хладнокръвие, за да удържим резултата, но Наполи заслужава поздравления, че никога не се предаде и продължи да се бори до края, за да изравни и дори да се опита да спечели“, коментира Киву пред DAZN Italia.

Представянето на Интер определено бе по-добро в сравнение с последната среща между двата тима, когато Наполи спечели с 3:1 на стадион „Диего Армандо Марадона“ през октомври.

„Хареса ми отношението, решимостта да продължим да атакуваме, дори ако понякога прекалявахме и се оказвахме уязвими при пасовете към Хойлунд. Опитахме всичко, за да наложим нашия футбол, осъзнавайки, че сме изправени срещу силен противник, който може да ни създаде проблеми. Наполи ни затрудни много в първите 20 минути на второто полувреме, но след това започнахме да задържаме топката за по-дълги периоди и така се стигна до ситуацията за дузпата. Жалко е, но това са два страхотни отбора, които вдигнаха нивото на модерния футбол и на Серия А. Остава съжалението, че не спечелихме директен сблъсък, но това ще бъде една голяма битка до самия край, в която ще се борим за всяка една точка“, продължи Киву.

Резултатът може да се приеме като пропусната възможност за „нерадзурите“, които все пак запазват лидерството си в класирането с три точки преднина пред Милан и четири пред Наполи, докато Ювентус и Рома също са близо.

„Мисля, че четири или пет отбора са в тази надпревара за титлата. Дори не знам каква е точковата разлика, само знам, че ние, Наполи, Болоня и Милан имаме по мач по-малко. Всички знаем, че това ще бъде битка до края“, увери Киву.

Тези мачове бяха отложени заради ангажиментите за Суперкупата на Италия и ще се изиграят в сряда и четвъртък следващата седмица.

Помощникът на Конте: Не бих обсъждал инцидента с дузпата, вече имахме доста сложна седмица
Помощникът на Конте: Не бих обсъждал инцидента с дузпата, вече имахме доста сложна седмица

„Знаехме, че Наполи ще бъде агресивен, но се разтегнахме твърде много, така че те играха много добре в тесни пространства с Мактоминей и Лоботка, за да намират Политано или Елмас по крилата. Точно там сбъркахме с пресата“, обясни Киву.

Това е първото равенство за Интер в Серия А за целия сезон под ръководството на Киву след 14 победи и четири загуби, като същевременно се запазва и слабата им статистика в „големите“ мачове. Тази тенденция обаче датира много преди неговия престой, тъй като „нерадзурите“ не са печелили нито една от последните си 14 официални срещи с Наполи, Милан или Ювентус, записвайки седем равенства и също толкова загуби.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Левандовски: Играхме добре и в двете полувремена, важното е, че спечелихме!

Левандовски: Играхме добре и в двете полувремена, важното е, че спечелихме!

  • 12 яну 2026 | 01:04
  • 678
  • 0
Повече от 20 милиона ще струва на Тотнъм да се отърве от Франк

Повече от 20 милиона ще струва на Тотнъм да се отърве от Франк

  • 12 яну 2026 | 00:52
  • 991
  • 1
Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

  • 11 яну 2026 | 23:47
  • 19396
  • 16
Временният на Юнайтед: Играчите са крехки и трябва да се укрепят

Временният на Юнайтед: Играчите са крехки и трябва да се укрепят

  • 11 яну 2026 | 23:05
  • 1977
  • 5
Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

  • 11 яну 2026 | 23:04
  • 44092
  • 799
Мартин Георгиев ще трябва да почака за дебюта си, край на победната серия на АЕК

Мартин Георгиев ще трябва да почака за дебюта си, край на победната серия на АЕК

  • 11 яну 2026 | 21:49
  • 2734
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

  • 11 яну 2026 | 23:04
  • 44092
  • 799
Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

  • 11 яну 2026 | 23:47
  • 19396
  • 16
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 58472
  • 52
В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

  • 11 яну 2026 | 17:38
  • 33799
  • 27
Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

  • 11 яну 2026 | 20:25
  • 21531
  • 50
ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

  • 11 яну 2026 | 17:59
  • 24839
  • 47