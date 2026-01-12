Ювентус 3:0 Кремонезе, Йълдъз направи резултата класически

Отборите на Ювентус и Кремонезе играят един срещу друг при резултат 3:0 на "Алианц Стейдиъм" в Торино в мач от 20-ия кръг на Серия "А". Бремер откри резултата в 12-ата минута. В 15-тата минута Джонатан Дейвид удвои. Третият гол бе на сметката на Кенан Йълдъз в 35-ата минута.

Лучано Спалети е избрал да започне мача с Джонатан Дейвид като изнесен нападател, като той ще има подкрепата в предни позиции на Кенан Йълдъз и Фабио Мирети. В средата на терена ще си партнират Мануел Локатели и Кефрен Тюрам, а на двете крила започват Уестън Маккени и Андреа Камбиазо.

Давиде Никола пък залага на Федерико Бонацоли и Джейми Варди в атака. Алесио Дзербин и Джузепе Пецела ще бъдат двамата халф-бекове. Алберто Граси, Уорън Бондо и Денис Йонсен ще бъдат триото в сердата на терена.

Домакините започнаха активно и в 6-ата минута стигнаха и до първата си голова възможност. Кефрен Тюрам напредна и стреля, но право в ръцете на вратаря.

Скунди по-късно и шансът помогна на Кремонезе да не получи гол, след като Джонатан Дейвид се възползва от лошо върната топка, отне и стреля от малък ъгъл, като нацели дясната греда.

В 8-ата минута обаче и Кремонезе за малко да се възползва от грешка в отбраната на съперника, след като Андреа Камбиазо върна слабо към вратаря Микеле Ди Грегорио, но той покри грешката му, излизайки, за да блокира удара на Дзербин.

В 12-тата минута Юве откри резултата. Фабио Мирети отправи страхотен удар от воле, топката обаче уцели Глейсон Бремер в главата и излъга вратаря за 1:0.

Кремонезе опита ведната да отговори с далечен изстрел на Федерико Бонацоли, който профуча опасно близо до лявата греда на Ди Грегорио.

Само три минути обаче трябваха на "бианконерите" да удвоят преднината си. Те организираха светкавична контраатака, Кефрен Тюрам напредна през центъра и подаде за Джонатан Дейвид, който хладнокръвно реализира за 2:0.

Дзербин имаше нов шанс да обстрелва вратата на съперника с далечен изстрел в 20-ата минута, но прати топката над напречната греда.

В 26-ата минута дойде и най-спорната ситуация до момента. Мануел Локатели се хвърли доста агресивно в краката на съперник, за да блокира опита му за удар и в първия момент съдията посочи бялата точка за дузпа. Впоследствие имаше намеса от ВАР и реферът прегледа повторевие на ситуацията си, което го накара да промени решението си, преценявайки, че играчът на Ювентус все пак успява да играе първо с топката, преди да посече съперника си.

В 31-вата минута се откри поредният шанс пред Федерико Бонацоли, който обаче отново стреля неточно.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages