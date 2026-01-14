Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус се разбра с юноша на Барселона за лятото, но го иска още сега

Ювентус се разбра с юноша на Барселона за лятото, но го иска още сега

  • 14 яну 2026 | 17:25
  • 1766
  • 0

В Ювентус жожоса се договорили с десния бек на Селта Оскар Мингеса за пристигането му в клуба като свободен агент след края на сезона, съобщават в Италия.

Договорът на испанеца с настоящия му клуб ще изтече през лятото, след което той ще подпише договор за четири години с торинския гранд. Въпреки това оттам се надяват да успеят да го привлекат още този месец, заради което са готови да предложат 3-4 млн. евро за него. От Селта обаче не държат да се разделят с 26-годишния играч този месец, тъй като така или иначе ще трябва да дадат половината от парите на родния му клуб Барселона. Мингеса се присъедини към галисийци именно като свободен агент през лятото на 2022 година, след като не успя да се утвърди като титуляр при каталунците. Оттогава насам той е записал 122 мача със 7 гола и 12 асистенции за “небесносините”.

Междувременно, Ювентус продължава да преговаря с друг играч с изтичащ договор - централния защитник на Борнемут Маркос Сенеси, но с мисъл за негов трансфер чак през лятото, пише журналистът Ромео Агрести.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Защитник на Леверкузен се завърна от Купата на африканските нации с контузия

Защитник на Леверкузен се завърна от Купата на африканските нации с контузия

  • 14 яну 2026 | 13:45
  • 682
  • 0
Тотнъм близо до привличането на защитник от Бразилия

Тотнъм близо до привличането на защитник от Бразилия

  • 14 яну 2026 | 13:09
  • 1078
  • 0
Раниери обясни защо Рома се отказа от Распадори

Раниери обясни защо Рома се отказа от Распадори

  • 14 яну 2026 | 12:53
  • 1865
  • 0
Алегри стана поредният факлоносец на Милано Кортина 2026

Алегри стана поредният факлоносец на Милано Кортина 2026

  • 14 яну 2026 | 12:19
  • 594
  • 0
Странната причина за разрива, довел до уволнението на Енцо Мареска

Странната причина за разрива, довел до уволнението на Енцо Мареска

  • 14 яну 2026 | 11:37
  • 5197
  • 0
Карик: Отчаясно искам да се справим добре, феновете трябва да се наслаждават, когато гледат отбора

Карик: Отчаясно искам да се справим добре, феновете трябва да се наслаждават, когато гледат отбора

  • 14 яну 2026 | 11:21
  • 1778
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА стартира със загуба от поляци

ЦСКА стартира със загуба от поляци

  • 14 яну 2026 | 18:15
  • 35434
  • 131
Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

  • 14 яну 2026 | 15:34
  • 31264
  • 40
Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

  • 14 яну 2026 | 16:49
  • 22515
  • 11
Христо Янев: Имаме много работа за вършене

Христо Янев: Имаме много работа за вършене

  • 14 яну 2026 | 18:29
  • 2178
  • 3
Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 67023
  • 209
"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

  • 14 яну 2026 | 14:03
  • 25372
  • 57