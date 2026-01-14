Ювентус се разбра с юноша на Барселона за лятото, но го иска още сега

В Ювентус жожоса се договорили с десния бек на Селта Оскар Мингеса за пристигането му в клуба като свободен агент след края на сезона, съобщават в Италия.

Договорът на испанеца с настоящия му клуб ще изтече през лятото, след което той ще подпише договор за четири години с торинския гранд. Въпреки това оттам се надяват да успеят да го привлекат още този месец, заради което са готови да предложат 3-4 млн. евро за него. От Селта обаче не държат да се разделят с 26-годишния играч този месец, тъй като така или иначе ще трябва да дадат половината от парите на родния му клуб Барселона. Мингеса се присъедини към галисийци именно като свободен агент през лятото на 2022 година, след като не успя да се утвърди като титуляр при каталунците. Оттогава насам той е записал 122 мача със 7 гола и 12 асистенции за “небесносините”.

‼️Juventus have an agreement in principle with Oscar Mingueza for a 4-years contract. Juve are now ready to offer a little compensation fee (around €3-4m) to Celta Vigo to try to close the deal in January. @NicoSchira | #Juventus pic.twitter.com/rSpmW7Bttk — JuveFC (@juvefcdotcom) January 14, 2026

Междувременно, Ювентус продължава да преговаря с друг играч с изтичащ договор - централния защитник на Борнемут Маркос Сенеси, но с мисъл за негов трансфер чак през лятото, пише журналистът Ромео Агрести.

‼️New contacts between Juve and Senesi’s camp. The club will make an offer to try to sign the player in June.@romeoagresti | #Juventus pic.twitter.com/lu4GM00XEi — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) January 14, 2026

