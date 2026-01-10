Популярни
  Sportal.bg
  Ювентус
  3. Ювентус и Ливърпул обсъждат нова формула за Киеза

  • 10 яну 2026 | 15:22
  • 766
  • 2
Ювентус продължава да преговаря с Ливърпул за евентуалното завръщане на Федерико Киеза в Торино. Според “Тутоспорт” двата клуба обсъждат наем с опция за задължително закупува при определен брой мачове на италианеца през втората половина от сезона.

До момента “бианконерите” искаха Киеза единствено под наем, докато на “Анфийлд” са били готови да обсъдят само перманентен трансфер на стойност около 15 милиона евро. За да сближат позициите, от Ювентус са предложили новата формула.

Според италианските медии Киеза бил готов да се завърне в Ювентус, тъй като получава твърде малко възможности от Арне Слот. Нидерландецът обаче има много кадрови проблеми в атака, така че едва ли ще склони да се раздели с една от резервите си по средата на сезона.

Наполи, Милан и Рома също проявяват интерес към Киеза, но само за евентуалното му привличане под наем до края на сезона.

