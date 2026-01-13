Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Спалети: Още не сме на нивото на Интер и Наполи

Спалети: Още не сме на нивото на Интер и Наполи

  • 13 яну 2026 | 01:00
  • 160
  • 0

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети коментира представянето на своя отбор и бъдещето си в клуба след убедителната победа с 5:0 над Кремонезе в 20-ия кръг на Серия "А".

„В нашата работа никога не знаеш какво може да се случи. Винаги има изненади, трябва всичко да се обмисли и оцени, но има неща, които се случват на терена“, заяви Спалети, запитан за бъдещето си.

„Изиграхме добър мач срещу съперник, който знае каква работа трябва да върши. Техният треньор е наясно в коя категория се намира тимът му. Благодарение и на малко късмет, мачът пое в определена посока за нас“, добави той.

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона
Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Спалети сподели и впечатленията си от дербито между Интер и Наполи, като призна, че неговият отбор все още има път да извърви, за да достигне тяхното ниво.

„Гледах мача, те показаха футбол от най-високо ниво, играха открито. И двата отбора имат треньори, които знаят какво правят. Ние все още трябва да се усъвършенстваме, за да достигнем тяхното ниво, трябва да направим още една крачка напред. Но виждам голямо желание у играчите“, каза наставникът на „бианконерите“.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 19:33
  • 43545
  • 686
Тотнъм отново губи Бентанкур за дълъг период от време

Тотнъм отново губи Бентанкур за дълъг период от време

  • 12 яну 2026 | 18:58
  • 1231
  • 0
Жозе Моуриньо настоява за привличането на нападател на Наполи

Жозе Моуриньо настоява за привличането на нападател на Наполи

  • 12 яну 2026 | 18:42
  • 2290
  • 0
Знаково лице напуска Арсенал

Знаково лице напуска Арсенал

  • 12 яну 2026 | 18:31
  • 10100
  • 0
Спалети обяви групата на Ювентус, важни единици отново отсъстват

Спалети обяви групата на Ювентус, важни единици отново отсъстват

  • 12 яну 2026 | 18:27
  • 2216
  • 1
Конър Галахър потегля към Астън Вила, преговорите са в напреднала фаза

Конър Галахър потегля към Астън Вила, преговорите са в напреднала фаза

  • 12 яну 2026 | 17:34
  • 2235
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 6732
  • 18
Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 19:33
  • 43545
  • 686
Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 20:05
  • 21547
  • 23
Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

  • 12 яну 2026 | 23:41
  • 7344
  • 3
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

  • 12 яну 2026 | 21:46
  • 9937
  • 22
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 6604
  • 7