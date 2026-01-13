Спалети: Още не сме на нивото на Интер и Наполи

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети коментира представянето на своя отбор и бъдещето си в клуба след убедителната победа с 5:0 над Кремонезе в 20-ия кръг на Серия "А".

„В нашата работа никога не знаеш какво може да се случи. Винаги има изненади, трябва всичко да се обмисли и оцени, но има неща, които се случват на терена“, заяви Спалети, запитан за бъдещето си.

„Изиграхме добър мач срещу съперник, който знае каква работа трябва да върши. Техният треньор е наясно в коя категория се намира тимът му. Благодарение и на малко късмет, мачът пое в определена посока за нас“, добави той.

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Спалети сподели и впечатленията си от дербито между Интер и Наполи, като призна, че неговият отбор все още има път да извърви, за да достигне тяхното ниво.

„Гледах мача, те показаха футбол от най-високо ниво, играха открито. И двата отбора имат треньори, които знаят какво правят. Ние все още трябва да се усъвършенстваме, за да достигнем тяхното ниво, трябва да направим още една крачка напред. Но виждам голямо желание у играчите“, каза наставникът на „бианконерите“.

