Рома обяви привличането на нидерландски национал от Астън Вила

От Рома официално обявиха привличането на нападателя на Астън Вила Донийл Мален.
“Вълците” вземат под наем нидерландския национал, като ще платят на бирмингамци 2 млн. паунда, като през лятото ще платят и задължителна клауза за постоянното му привличане за 25 млн. паунда - стига да се класират за някой от европейските клубни турнири през следващия сезон.
Мален прекара само година в Астън Вила след трансфера си от Борусия (Дортмунд) на стойност 25 млн. евро. За английския клуб той записа 46 мача с 10 гола и 2 асистенции. Така Рома бързо си осигури нов нападател, като се очаква скоро да обяви и привличането на младия Робиньо Ваз от Марсилия.
Мален ще носи фланелката с номер 14 на римските "вълци". Той има 49 мача и 13 гола за националния отбор на Нидерландия.