Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Рома обяви привличането на нидерландски национал от Астън Вила

Рома обяви привличането на нидерландски национал от Астън Вила

  • 16 яну 2026 | 11:06
  • 636
  • 0

От Рома официално обявиха привличането на нападателя на Астън Вила Донийл Мален.

“Вълците” вземат под наем нидерландския национал, като ще платят на бирмингамци 2 млн. паунда, като през лятото ще платят и задължителна клауза за постоянното му привличане за 25 млн. паунда - стига да се класират за някой от европейските клубни турнири през следващия сезон.

Мален прекара само година в Астън Вила след трансфера си от Борусия (Дортмунд) на стойност 25 млн. евро. За английския клуб той записа 46 мача с 10 гола и 2 асистенции. Така Рома бързо си осигури нов нападател, като се очаква скоро да обяви и привличането на младия Робиньо Ваз от Марсилия.

Мален ще носи фланелката с номер 14 на римските "вълци". Той има 49 мача и 13 гола за националния отбор на Нидерландия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

В Реал вдигнаха мерника на Гюлер и Мастантуоно

В Реал вдигнаха мерника на Гюлер и Мастантуоно

  • 16 яну 2026 | 07:39
  • 6515
  • 7
Поредна вълнуваща нощ в НБА

Поредна вълнуваща нощ в НБА

  • 16 яну 2026 | 07:00
  • 3738
  • 0
Има ли причини за паника в ПСЖ?

Има ли причини за паника в ПСЖ?

  • 16 яну 2026 | 06:53
  • 3863
  • 0
Ювентус посяга към млад талант на Фиорентина

Ювентус посяга към млад талант на Фиорентина

  • 16 яну 2026 | 06:25
  • 2510
  • 0
Подсилване на халфовата линия е приоритет за Атлетико Мадрид през януари

Подсилване на халфовата линия е приоритет за Атлетико Мадрид през януари

  • 16 яну 2026 | 06:01
  • 1737
  • 0
Роберто Мартинес не изключва изненади в състава на Португалия за Мондиал 2026

Роберто Мартинес не изключва изненади в състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 16 яну 2026 | 05:43
  • 1248
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Бойко Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 2621
  • 1
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 12337
  • 25
Левски показа с видео как измъкна Око-Флекс от Пловдив

Левски показа с видео как измъкна Око-Флекс от Пловдив

  • 16 яну 2026 | 08:34
  • 12164
  • 26
Шеф на ЦСКА разкри причините за раздялата с Бусато

Шеф на ЦСКА разкри причините за раздялата с Бусато

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 2202
  • 0
България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

  • 16 яну 2026 | 11:19
  • 2251
  • 2
Спартак Плевен и Черно море дават старт на кръг №17 в Sesame НБЛ

Спартак Плевен и Черно море дават старт на кръг №17 в Sesame НБЛ

  • 16 яну 2026 | 07:00
  • 3357
  • 0