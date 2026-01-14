Раниери обясни защо Рома се отказа от Распадори

Главният съветник на собствениците на Рома Клаудио Раниери разкри, че нападателят на Атлетико Мадрид Джакомо Распадори не е пожелал да премине при “вълците”, което ги накарало да се откажат от надпреварата за него. Така италианският национал ще се завърне в Серия "А", но с екипа на Аталанта.
Аталанта изненадващо изпревари Рома и Наполи за Распадори
“Не искам да говоря за трансферния пазар, но по отношение на темата с Распадори, ние разгледахме редица играчи. Когато разбрахме, че не се интересува от нашето обаждане, защото никога не е искал да говори с нас, ние се отказахме, тъй като осъзнахме, че момчето не искаше да дойде при нас. Може би причината е била в това, че ние искахме да го вземем под наем, а не да го купим, не знам”, коментира Раниери пред снощната загуба с 2:3 от Торино за Купата на Италия.
Наставникът на “джалоросите” Джан Пиеро Гасперини пък подходи хумористично относно проваления трансфер. “Е, при нас се работи много усилено и се тича доста в мачовете. Явно той няма голямо желание да се труди и да бяга, така че със сигурност ще му е по-добре при Рафаеле Паладино, който е неаполитанец”, заяви той относно избора на бившия нападател на Наполи.
Тази сутрин Распадори премина медицинските си прегледи в Аталанта, като ще подпише договор до лятото на 2030 година при заплата от 3,5 млн. евро на сезон плюс бонуси. Бергамаските ще заплатят за него общо 23 млн. евро.
Снимки: Gettyimages