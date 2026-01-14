Раниери обясни защо Рома се отказа от Распадори

Главният съветник на собствениците на Рома Клаудио Раниери разкри, че нападателят на Атлетико Мадрид Джакомо Распадори не е пожелал да премине при “вълците”, което ги накарало да се откажат от надпреварата за него. Така италианският национал ще се завърне в Серия "А", но с екипа на Аталанта.

Аталанта изненадващо изпревари Рома и Наполи за Распадори

“Не искам да говоря за трансферния пазар, но по отношение на темата с Распадори, ние разгледахме редица играчи. Когато разбрахме, че не се интересува от нашето обаждане, защото никога не е искал да говори с нас, ние се отказахме, тъй като осъзнахме, че момчето не искаше да дойде при нас. Може би причината е била в това, че ние искахме да го вземем под наем, а не да го купим, не знам”, коментира Раниери пред снощната загуба с 2:3 от Торино за Купата на Италия.

Roma director Claudio Ranieri says Giacomo Raspadori ‘never wanted to speak’ with the Giallorossi, and the Italian striker has now begun his medical tests with Atalanta. pic.twitter.com/3TMIVJTbVr — Football Italia (@footballitalia) January 14, 2026

Наставникът на “джалоросите” Джан Пиеро Гасперини пък подходи хумористично относно проваления трансфер. “Е, при нас се работи много усилено и се тича доста в мачовете. Явно той няма голямо желание да се труди и да бяга, така че със сигурност ще му е по-добре при Рафаеле Паладино, който е неаполитанец”, заяви той относно избора на бившия нападател на Наполи.

.@Atalanta_BC, iniziate le visite mediche di Raspadori 👇🏻 pic.twitter.com/9kZgqDRLog — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 14, 2026

Тази сутрин Распадори премина медицинските си прегледи в Аталанта, като ще подпише договор до лятото на 2030 година при заплата от 3,5 млн. евро на сезон плюс бонуси. Бергамаските ще заплатят за него общо 23 млн. евро.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages