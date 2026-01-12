Популярни
Конър Галахър потегля към Астън Вила, преговорите са в напреднала фаза

  • 12 яну 2026 | 17:34
  • 164
  • 0
Конър Галахър потегля към Астън Вила, преговорите са в напреднала фаза

Астън Вила почти сигурно ще привлече Конър Галахър от Атлетико Мадрид, предаде журналистът Матео Морети. Двата клуба са в напреднала фаза на преговорите за английския халф. Очаква се той да се завърне в Премиър лийг като преотстъпен с опция за откупуване, която при определени условия да се превърне в задължителна.

Тотнъм е друг от кандидати за 25-годишния Галахър, но на този етап клубът от Бирмингам печели битката за него.

Галахър е юноша на Челси и през лятото на 2024 година беше продаден на Атлетико за 42 милиона евро след престои под наем в Чарлтън, Суонзи, Уест Бромич и Кристъл Палас. Полузащитникът има 77 мача с червено-бялата фланелка, в които е отбелязал 7 гола и е направил още толкова асистенции.

