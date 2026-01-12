Популярни
  3. Рома е близо до привличането на френски талант от Марсилия

Рома е близо до привличането на френски талант от Марсилия

Рома е близо до привличането на френски талант от Марсилия

Рома е съвсем близо до привличането на Робиньо Ваз от Олимпик Марсилия, съобщават медиите в Италия и Франция в понеделник. Цената на талантливия 18-годишен нападател е 25 милиона евро, включително и бонуси. Преговорите между двата клуба са започнали преди няколко дни, а споразумението между тях е съвсем близо.

През настоящия сезон младежкият национал на Франция е изиграл 14 мача в Лига 1, предимно като резерва, отбелязвайки четири гола и подавайки две асистенции. Той също има и четири двубоя в Шампионската лига.

Робиньо Ваз премина от Сошо в Марсилия само за 200 000 евро преди две години.

