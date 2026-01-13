Робиньо Ваз преминава медицински прегледи в Рома

Младият нападател на Марсилия Робиньо Ваз ще пристигне днес за медицински прегледи в Рома, като сделката се оценява на 25 млн. евро.

Таланът ще отпразнува своя 19-и рожден ден следващия месец и по всичко личи, че ще го направи с фланелката на „джалоросите“.

Двата клуба са постигнали споразумение Рома да плати 20 млн. евро плюс 5 млн. евро под формата на бонуси. Очаква се сделката да бъде под формата на наем с опция за закупуване, която ще стане задължителна при постигането на лесно изпълними цели.

Директорът на Рома Рики Масара е пътувал до Париж, за да разговаря лично с играча и неговото семейство. Робиньо Ваз ще подпише договор за четири години и половина, като ще взима значително по-висока заплата, отколкото в момента на "Велодром".

🚨🟡🔴 AS Roma and Olympique Marseille have reached total agreement for Robinio Vaz.



€20m plus add-ons up to €25m package.



AS Roma director Massara met with Vaz agents in France today as agreement on personal terms is getting closer. pic.twitter.com/J1xZF1Q27D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026

Младокът беше публикувал прощално съобщение към феновете на ОМ в Инстаграм, което впоследствие изтри.

Робиньо Ваз вече има четири гола и две асистенции в 14 мача в Лига 1 през този сезон. Той е представлявал Франция на различни младежки нива, включително до 20 години. Марсилия плати едва 200 000 евро, за да го привлече през август 2024 година.