Робиньо Ваз преминава медицински прегледи в Рома

Младият нападател на Марсилия Робиньо Ваз ще пристигне днес за медицински прегледи в Рома, като сделката се оценява на 25 млн. евро.
Таланът ще отпразнува своя 19-и рожден ден следващия месец и по всичко личи, че ще го направи с фланелката на „джалоросите“.
Рома е близо до привличането на френски талант от Марсилия
Двата клуба са постигнали споразумение Рома да плати 20 млн. евро плюс 5 млн. евро под формата на бонуси. Очаква се сделката да бъде под формата на наем с опция за закупуване, която ще стане задължителна при постигането на лесно изпълними цели.
Директорът на Рома Рики Масара е пътувал до Париж, за да разговаря лично с играча и неговото семейство. Робиньо Ваз ще подпише договор за четири години и половина, като ще взима значително по-висока заплата, отколкото в момента на "Велодром".
Младокът беше публикувал прощално съобщение към феновете на ОМ в Инстаграм, което впоследствие изтри.
Робиньо Ваз вече има четири гола и две асистенции в 14 мача в Лига 1 през този сезон. Той е представлявал Франция на различни младежки нива, включително до 20 години. Марсилия плати едва 200 000 евро, за да го привлече през август 2024 година.