Торино изхвърли Рома от Купата на Италия, 16-годишен бележи в дебюта си

Торино отстрани Рома на осминафиналите на Купата на Италия след драматичен двубой на "Олимпико". Тимът на Марко Барони спечели с 3:2 с гол на Емирхан Илхан в последната минута. Двубоят ще се запомни и с дебюта на 16-годишният Антонио Арена, който отбеляза гол за 2:2 с първото си докосване.
Джан Пиеро Гасперини направи доста ротации, докато промените при съперника не бяха толкова много. Срещата започна на висока скорост и със ситуации и пред двете врати. Че Адамс пропусна най-добрата възможност, след като бе изведен сам срещу вратаря, но стреля право в него. По-късно Стефан Ел Шаарауи също не се възползва от отличен шанс. Адамс откри резултата в 35-ата минута с хубав удар от дистанция.
Гасперини направи двойна смяна на почивката и тя веднага даде резултат. Влезлият като резерва Марио Ермосо изравни в самото начало на втората част. Този резултат не се запази за дълго, тъй като шест минути по-късно Адамс отбеляза втория си гол в мача. Защитата на Рома не се справи с едно центриране и остави топката да стигне до шотландеца в наказателното поле.
На терена се появиха Пауло Дибала и Ману Коне, но едно 16-годишно момче ги засенчи. Антонио Арена влезе в игра в 80-ата минута и дебютира за първия отбор на "вълците". С първото си докосване той отбеляза гол и изравни резултата. Това попадение обаче се оказа недостатъчно, тъй като в края след ъглов удар защитата на Рома и вратарят Свилар не се справиха добре, което позволи на Илхан да отбележи трети гол за Торино.
Снимки: Imago