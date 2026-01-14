Торино изхвърли Рома от Купата на Италия, 16-годишен бележи в дебюта си

Торино отстрани Рома на осминафиналите на Купата на Италия след драматичен двубой на "Олимпико". Тимът на Марко Барони спечели с 3:2 с гол на Емирхан Илхан в последната минута. Двубоят ще се запомни и с дебюта на 16-годишният Антонио Арена, който отбеляза гол за 2:2 с първото си докосване.

Torino sorprendió a Roma y pasó a cuartos de final. Ganó por 3-2 en el estadio Olímpico y enfrentará al Inter #ANSA https://t.co/7gSTnHXB9i — Agencia ANSA (@AgenciaANSA) January 13, 2026

Джан Пиеро Гасперини направи доста ротации, докато промените при съперника не бяха толкова много. Срещата започна на висока скорост и със ситуации и пред двете врати. Че Адамс пропусна най-добрата възможност, след като бе изведен сам срещу вратаря, но стреля право в него. По-късно Стефан Ел Шаарауи също не се възползва от отличен шанс. Адамс откри резултата в 35-ата минута с хубав удар от дистанция.

Гасперини направи двойна смяна на почивката и тя веднага даде резултат. Влезлият като резерва Марио Ермосо изравни в самото начало на втората част. Този резултат не се запази за дълго, тъй като шест минути по-късно Адамс отбеляза втория си гол в мача. Защитата на Рома не се справи с едно центриране и остави топката да стигне до шотландеца в наказателното поле.

ANTONIO ARENA, SCORES WITH HIS FIRST TOUCH FOR ROMA.



The 16-year-old Aussie makes his professional debut for the Italian giants with a bang.



Antonio Arena, remember the name. pic.twitter.com/biKM4Uq016 — 10 Sport (@10SportAU) January 13, 2026

На терена се появиха Пауло Дибала и Ману Коне, но едно 16-годишно момче ги засенчи. Антонио Арена влезе в игра в 80-ата минута и дебютира за първия отбор на "вълците". С първото си докосване той отбеляза гол и изравни резултата. Това попадение обаче се оказа недостатъчно, тъй като в края след ъглов удар защитата на Рома и вратарят Свилар не се справиха добре, което позволи на Илхан да отбележи трети гол за Торино.

Снимки: Imago