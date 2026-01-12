Астън Вила привлече Маджо

Астън Вила официално обяви привличането на младия нападател Браян Маджо, който днес навършва 17 години. Според Фабрицио Романо бирмингамци ще платят на Метц 12 милиона евро за него.
Маджо е роден в Англия, но е израснал в Люксембург. През 2023 става част от академията на Метц, а през август дебютира за първия отбор на "гранатите". През този сезон записа общо пет двубоят в Лига 1. Той има мачове за отбора на Англия до 17 години, въпреки че през първата половина от миналата година бе изиграл и три срещи за представителния отбор на Люксембург.
Маджо изглежда доста мощен във физическо отношение за възрастта си и е сравняван като стил с Ромелу Лукаку.