Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Астън Вила привлече Маджо

Астън Вила привлече Маджо

  • 12 яну 2026 | 16:19
  • 1041
  • 1
Астън Вила привлече Маджо

Астън Вила официално обяви привличането на младия нападател Браян Маджо, който днес навършва 17 години. Според Фабрицио Романо бирмингамци ще платят на Метц 12 милиона евро за него.

Маджо е роден в Англия, но е израснал в Люксембург. През 2023 става част от академията на Метц, а през август дебютира за първия отбор на "гранатите". През този сезон записа общо пет двубоят в Лига 1. Той има мачове за отбора на Англия до 17 години, въпреки че през първата половина от миналата година бе изиграл и три срещи за представителния отбор на Люксембург.

Маджо изглежда доста мощен във физическо отношение за възрастта си и е сравняван като стил с Ромелу Лукаку.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Крамарич продължава да съжалява за проваления си трансфер в Байерн

Крамарич продължава да съжалява за проваления си трансфер в Байерн

  • 12 яну 2026 | 13:42
  • 1468
  • 0
Далот: Знаем, че подобен двубой може да промени нещата

Далот: Знаем, че подобен двубой може да промени нещата

  • 12 яну 2026 | 13:36
  • 1290
  • 0
Брентфорд привлече 18-годишен нападател от Брюж

Брентфорд привлече 18-годишен нападател от Брюж

  • 12 яну 2026 | 13:36
  • 881
  • 0
Олисе и Диас са новите Робен и Рибери, смята шеф на Байерн

Олисе и Диас са новите Робен и Рибери, смята шеф на Байерн

  • 12 яну 2026 | 13:23
  • 903
  • 4
Рома е близо до привличането на френски талант от Марсилия

Рома е близо до привличането на френски талант от Марсилия

  • 12 яну 2026 | 13:16
  • 1118
  • 0
Ето защо Конте получи червен картон срещу Интер

Ето защо Конте получи червен картон срещу Интер

  • 12 яну 2026 | 13:04
  • 1398
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

  • 12 яну 2026 | 17:00
  • 4965
  • 4
Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

  • 12 яну 2026 | 15:50
  • 8333
  • 8
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 30936
  • 121
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 13836
  • 10
Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

  • 12 яну 2026 | 15:08
  • 6492
  • 16
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 6847
  • 8