Гасперини: Не съм разочарован

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини заяви, че не е разочарован от отпадането на тима от Купа на Италия след загуба от Торино (2:3). Според него, вратарят Миле Свилар не е виновен за допуснатите голове, а 16-годишният Антонио Арена, който се разписа срещу "биковете", е „много добре развит“ за възрастта си.

Два гола на Че Адамс и победно попадение в последната минута на Емирхан Илхан се оказаха достатъчни, за да неутрализират головете на Марио Ермосо и тийнейджъра Арена, който се разписа с първото си докосване в мъжкия футбол.

В началото на пресконференцията си след мача Гасперини беше попитан дали иска повече нападатели през януарския трансферен прозорец. Специалистът отговори: „Можех да очаквам това през юли, но през януари е трудно.“

Торино изхвърли Рома от Купата на Италия, 16-годишен бележи в дебюта си

„Досега се справяхме добре и искаме да продължим така. Тази вечер също играхме добре. Поздравявам момчетата. Жалко, че вечерта беше провалена, можеше да бъде повод за похвали. Поздравявам Торино“, добави треньорът.

На въпрос дали Свилар е разочаровал с представянето си, Гасперини отвърна: „Има известно съжаление за допуснатите голове, но това се случва. Можеха да бъдат избегнати, но мачът беше оспорван. Не бих хвърлил вината върху никого.“

Относно дебютния гол на 16-годишния Арена, наставникът коментира: „Голът е добър знак, това е нещо, което ще остане с него. Той е физически силен, не се страхува от нищо и има голяма издръжливост. Не знам дали винаги ще бъде централен нападател, все още трябва да се развива. За възрастта си е много добре развит.“

🎙️ #Gasperini in conferenza



"I ragazzi sono straordinari, mi dispiace per loro, credetemi. Abbiamo giocato con #Bailey centravanti e lo ha fatto con uno spirito che non ho mai visto in 5 mesi. Credo che sia recuperato. Dispiace averlo fatto giocare in un ruolo non suo. Lo ha… pic.twitter.com/TWhgfGnT0Q — Radio Romanista (@radio_romanista) January 13, 2026

„Играхме с Леон Бейли в атака и той положи усилия, каквито не сме виждали досега. Той е играч, който трябваше да се бори, за да се завърне, и това беше добро представяне след няколко месеца на контузии", продължи Гасперини.

„Сега е време за първенството. Съжалявам за отбора и за феновете, но е трудно да се играе във всички състезания. Трябва да го приемем. Не съм разочарован“, заключи Гасперини.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages