Миньор (Перник) се подсили с опитен нападател и млад полузащитник за пролетния полусезон

Играещият във Втора лига отбор на Миньор (Перник) привлече двама нови футболисти в редиците си през зимата. Това са Борислав Николов и Валентин Доцев.

Николов идва от тима на Марек (Дупница), за който игра във всички 19 срещи през есенния дял на сезон 2025/26 и се отчете с три гола, един от които в турнира за Купата на България. Той е поливалентен футболист, който може да действа по целия десен фланг, както и зад гърба на нападателя, а със своите 33 години ще внесе опит в състава на "чуковете". Борислав Николов има над 300 мача във второто ниво на българския футбол, както и 19 срещи в елита.

Валентин Доцев е полузащитник, само на 19 години и пристига от отбора на Септември (София), чийто юноша е. През есента Доцев беше под наем в Хебър, за който записа 18 двубоя. В тях той вкара три попадения във Втора лига.