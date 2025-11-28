Двама отпадат от групата на Миньор за мача с Беласица

Миньор (Перник) гостува за последен път във Втора лига тази година. Тимът ще се изправи срещу Беласица (Петрич) в събота, 29-ти ноември, от 14:30 часа на стадион „Цар Самуил“.

Наставникът на „чуковете“ Владимир Манчев ще може да разчита на всички свои състезатели с изключение на контузените Александър Александров и Божидар Чуканов, които вече дълго време лекуват своите травми.

След победите над ЦСКА II и Вихрен (Сандански) „чуковете“ отстъпиха като гости на лидера Дунав (Русе) с 0:2 в миналия кръг, докато Беласица претърпя втора поредна загуба – 0:2 у дома от Янтра (Габрово).

Двата тима се срещнаха вече през този сезон, като завършиха наравно 1:1 в Перник в първия кръг от шампионата. Това бе второ поредно равенство между Миньор и „комитите“, след като направиха 2:2 през месец май тази година в Петрич. Преди това перничани надделяха два пъти в три срещи.