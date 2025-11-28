Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Двама отпадат от групата на Миньор за мача с Беласица

Двама отпадат от групата на Миньор за мача с Беласица

  • 28 ное 2025 | 11:12
  • 330
  • 0
Двама отпадат от групата на Миньор за мача с Беласица

Миньор (Перник) гостува за последен път във Втора лига тази година. Тимът ще се изправи срещу Беласица (Петрич) в събота, 29-ти ноември, от 14:30 часа на стадион „Цар Самуил“.

Наставникът на „чуковете“ Владимир Манчев ще може да разчита на всички свои състезатели с изключение на контузените Александър Александров и Божидар Чуканов, които вече дълго време лекуват своите травми.

След победите над ЦСКА II и Вихрен (Сандански) „чуковете“ отстъпиха като гости на лидера Дунав (Русе) с 0:2 в миналия кръг, докато Беласица претърпя втора поредна загуба – 0:2 у дома от Янтра (Габрово).

Двата тима се срещнаха вече през този сезон, като завършиха наравно 1:1 в Перник в първия кръг от шампионата. Това бе второ поредно равенство между Миньор и „комитите“, след като направиха 2:2 през месец май тази година в Петрич. Преди това перничани надделяха два пъти в три срещи.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Недялко Москов: Победата е задължителна

Недялко Москов: Победата е задължителна

  • 28 ное 2025 | 07:46
  • 486
  • 0
Локо (Пд) се цели във второто място

Локо (Пд) се цели във второто място

  • 28 ное 2025 | 07:45
  • 3006
  • 5
Манол Георгиев: Най-силните са, но ние се нуждаем от точки

Манол Георгиев: Най-силните са, но ние се нуждаем от точки

  • 28 ное 2025 | 07:44
  • 525
  • 0
Тодор Манев: Корав противник

Тодор Манев: Корав противник

  • 28 ное 2025 | 07:42
  • 436
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Очаквам 90 минути битка

Петър Кюмюрджиев: Очаквам 90 минути битка

  • 28 ное 2025 | 07:38
  • 564
  • 0
Валери Домовчийски: Няма накъде повече да отстъпваме

Валери Домовчийски: Няма накъде повече да отстъпваме

  • 28 ное 2025 | 07:36
  • 865
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 114664
  • 370
Локо (Пд) се цели във второто място

Локо (Пд) се цели във второто място

  • 28 ное 2025 | 07:45
  • 3006
  • 5
Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

  • 28 ное 2025 | 07:10
  • 3993
  • 7
Никола Цолов преди дебюта във Ф2: Нямам търпение, много съм щастлив

Никола Цолов преди дебюта във Ф2: Нямам търпение, много съм щастлив

  • 28 ное 2025 | 09:14
  • 3241
  • 3
Проблемите на Кабаков в Европа: ударен футболист и нахлуващи на терена ултраси

Проблемите на Кабаков в Европа: ударен футболист и нахлуващи на терена ултраси

  • 28 ное 2025 | 10:49
  • 4833
  • 4
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:05
  • 31341
  • 2