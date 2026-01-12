Миньор уреди шест контроли

Миньор (Перник) започна своята зимна подготовка днес. Тимът проведе първото си занимание от 13:00 часа. Вчера футболистите на "чуковете" преминаха задължителните медицински прегледи.

През първата седмица от подготовката отборът ще тренира в Перник, а в края ѝ е предвидена контрола среща с втория тим на ЦСКА. Остава да се уточни конкретната дата и мястото на провеждане на срещата с "червените".

"Чуковете" се разделиха с нападател

Следващия понеделник, 19 януари, Миньор ще замине за лагер в Албена, където ще се тренира двуразово в повечето дни и ще бъдат изиграни още 4 контроли. В началото на февруари "жълто-черните" се завръщат в Перник и ще изиграят още един приятелски мач. Седмица преди подновяването на шампионата "чуковете" ще премерят сили с Пирин (Благоевград).

Програма за зимната подготовка на Миньор:

11 януари – медицински тестове

12 януари – първа тренировка, 13:00 часа, стадион „Миньор“

16 или 17 януари – ЦСКА II – Миньор

21 януари – Септември (Тервел) – Миньор

24 януари – Черноморец (Балчик) – Миньор

28 януари – Лудогорец II – Миньор

31 януари – Спартак (Варна) – Миньор

7 февруари – Миньор – Пирин (Благоевград)