  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Миньор уреди шест контроли

Миньор уреди шест контроли

  • 12 яну 2026 | 17:17
  • 218
  • 0
Миньор уреди шест контроли

Миньор (Перник) започна своята зимна подготовка днес. Тимът проведе първото си занимание от 13:00 часа. Вчера футболистите на "чуковете" преминаха задължителните медицински прегледи.

През първата седмица от подготовката отборът ще тренира в Перник, а в края ѝ е предвидена контрола среща с втория тим на ЦСКА. Остава да се уточни конкретната дата и мястото на провеждане на срещата с "червените".

"Чуковете" се разделиха с нападател
"Чуковете" се разделиха с нападател

Следващия понеделник, 19 януари, Миньор ще замине за лагер в Албена, където ще се тренира двуразово в повечето дни и ще бъдат изиграни още 4 контроли. В началото на февруари "жълто-черните" се завръщат в Перник и ще изиграят още един приятелски мач. Седмица преди подновяването на шампионата "чуковете" ще премерят сили с Пирин (Благоевград).

Програма за зимната подготовка на Миньор: 

11 януари – медицински тестове
12 януари – първа тренировка, 13:00 часа, стадион „Миньор“
16 или 17 януари – ЦСКА II – Миньор
21 януари – Септември (Тервел) – Миньор
24 януари – Черноморец (Балчик) – Миньор
28 януари – Лудогорец II – Миньор
31 януари  – Спартак (Варна) – Миньор
7 февруари – Миньор – Пирин (Благоевград)

