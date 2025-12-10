Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Миньор обяви контроли с ЦСКА II и Спартак (Вн), зарадва играчите преди Коледа

Миньор обяви контроли с ЦСКА II и Спартак (Вн), зарадва играчите преди Коледа

  • 10 дек 2025 | 09:20
  • 447
  • 0
Миньор обяви контроли с ЦСКА II и Спартак (Вн), зарадва играчите преди Коледа

Миньор (Перник) стартира подготовката си за пролетния полусезон на Втора лига на 12 януари. Ден по-рано футболистите ще преминат функционални изследвания в столицата, информираха от пернишкия клуб. В първата седмица "чуковете" ще се готвят при домашни условия, а след това предстои двуседмичен лагер в Албена. Край морето перничани ще изиграят четири контролни срещи: на 21 януари срещу Септември (Тервел), три дни по-късно – Черноморец (Балчик). Вторият отбор на Лудогорец ще е третият съперник на 28 януари, а лагерът ще приключи с проверка с елитния Спартак (Варна).

По време на подготовката са предвидени още две контроли на 17 януари с втория отбор на ЦСКА, а седмица преди подновяването на шампионата с Пирин (Благоевград). "Жълто-черните" в момента са във ваканция. Всички играчи получиха дължимите им възнаграждения и ще прекарат празниците със своите семейства в добро настроение. Освободени състезатели няма. Някои от футболистите обаче изявиха желание да сменят атмосферата при добри предложения от други отбори. Миньор няма да им прави спънки, като същевременно следи активно трансферния пазар за привличането на евентуални техни заместници.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Николай Нинов: Положителен полусезон, винаги може и по-добре

Николай Нинов: Положителен полусезон, винаги може и по-добре

  • 10 дек 2025 | 07:19
  • 828
  • 1
ЦСКА 1948 се прицели в португалски защитник

ЦСКА 1948 се прицели в португалски защитник

  • 10 дек 2025 | 02:26
  • 3383
  • 2
Нефтохимик обяви шест контроли

Нефтохимик обяви шест контроли

  • 10 дек 2025 | 01:14
  • 1465
  • 0
Тодор Симов: Не бих казал, че резултатът е справедлив

Тодор Симов: Не бих казал, че резултатът е справедлив

  • 9 дек 2025 | 19:41
  • 1788
  • 0
Илиян Памуков: Искаме отборът да запази мястото си в еfbet Лига

Илиян Памуков: Искаме отборът да запази мястото си в еfbet Лига

  • 9 дек 2025 | 19:35
  • 1957
  • 0
Мартин Михайлов: Спечелена точка за нас

Мартин Михайлов: Спечелена точка за нас

  • 9 дек 2025 | 19:31
  • 1463
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

  • 10 дек 2025 | 08:11
  • 2399
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 91548
  • 37
Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

  • 10 дек 2025 | 06:20
  • 2159
  • 3
В Шампионската лига става все по-интересно

В Шампионската лига става все по-интересно

  • 10 дек 2025 | 08:00
  • 4267
  • 3
В Реал Мадрид щяха да ме уволнят след шест месеца, призна Гуардиола

В Реал Мадрид щяха да ме уволнят след шест месеца, призна Гуардиола

  • 10 дек 2025 | 10:00
  • 1033
  • 1
Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

  • 10 дек 2025 | 00:02
  • 36251
  • 25