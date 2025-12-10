Миньор обяви контроли с ЦСКА II и Спартак (Вн), зарадва играчите преди Коледа

Миньор (Перник) стартира подготовката си за пролетния полусезон на Втора лига на 12 януари. Ден по-рано футболистите ще преминат функционални изследвания в столицата, информираха от пернишкия клуб. В първата седмица "чуковете" ще се готвят при домашни условия, а след това предстои двуседмичен лагер в Албена. Край морето перничани ще изиграят четири контролни срещи: на 21 януари срещу Септември (Тервел), три дни по-късно – Черноморец (Балчик). Вторият отбор на Лудогорец ще е третият съперник на 28 януари, а лагерът ще приключи с проверка с елитния Спартак (Варна).

По време на подготовката са предвидени още две контроли на 17 януари с втория отбор на ЦСКА, а седмица преди подновяването на шампионата с Пирин (Благоевград). "Жълто-черните" в момента са във ваканция. Всички играчи получиха дължимите им възнаграждения и ще прекарат празниците със своите семейства в добро настроение. Освободени състезатели няма. Някои от футболистите обаче изявиха желание да сменят атмосферата при добри предложения от други отбори. Миньор няма да им прави спънки, като същевременно следи активно трансферния пазар за привличането на евентуални техни заместници.