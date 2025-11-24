Манчев след загубата от Дунав: Съперникът беше много стабилен

Старши треньорът на Миньор (Перник) Владимир Манчев сподели мнението си след вчерашния двубой на тима. „Чуковете“ отстъпиха с 0:2 във визитата си на лидера Дунав (Русе). Манчев наблегна на неочакваните грешки на неговия тим, които са им попречили да се противопоставят по-сериозно на единтвения тим без поражение във Втора лига.

“Надиграха ни. Не успяхме да им се противопоставим. Направихме много грешки, които не очаквахме да ги направим. През второто полувреме малко коригирахме нещата. Но Дунав бяха по-добри от нас като цяло. Те са по-сработен отбор и като динамика, и физически са по-добре. Имат и чужденци, които са им много добри играчи. Не ни изненадаха с нищо, не успяхме да се противопоставим така, както очаквахме”, започна Манчев.

Той коментира и ситуацията с дузпата, при която останаха съмнения около отсъждането на главния рефер.

“За дузпата не мога да кажа нищо, защото гледам от далеч. Съдията и той беше далеч. Няма VAR, не може да се каже. Играчите казаха, че чисто е избил топката, но няма какво да направим. Очаквахме, че ако има такава ситуация, ще се даде дузпа. Проблемът беше, че изпуснахме този играч и то от тъч за нас пред тяхната врата. Не успяхме да реагираме на контраатаката и така се стигна до ситауцията за дузпата. Имаше много ситуации, в които закъснявахме. Но пък не се знае, ако не беше дузпата, можеше да останем по-дълго в мача и да се развие по друг начин. Но, като цяло, те си имаха много повече ситуации, в края на първото и през второто полувреме нашият вратар спаси”, каза Манчев.

Също така, сред проблемите вчера, според старши треньора, е била и нагласата на футболистите.

“Нагласата ни не беше, като в предишните мачове. Но и съперникът беше много стабилен. Малко играхме с топката, особено през първото полувреме. През второто имахме малко по-хубави атаки след смените и можеше поне една-две да ги завършим по-добре, но като цяло играхме малко с топката”, каза още Манчев.

В следващия кръг Миньор гостува на един от трите тима с по 10 точки на дъното – Беласица (Петрич). Ето какво очаква Владимир Манчев от предстоящата среща:

“Въобще не ни минава през акъла, че този мач ще е лесен. Каквото и да се говори, ние не можем да си позволим да подхождаме към който и да е съперник несериозно, защото ще берем много ядове, така че първо трябва да сме концентрирани, да си прегледаме грешките от предния мач. Не сме още на това ниво, че да си позволяваме да подхождаме несериозно, към който и да е. Всеки път се опитвам да сме с идея за победа. Дори в Русе отидохме с мисълта да вземем максималното, но просто не успяхме. В тази група можеш да се надиграваш с всеки един отбор и да взимаш точки от всеки един отбор, но можеш и да загубиш. Отидеш ли не на 100% няма на какво да се надяваш. Ще е тежко и срещу Беласица, и срещу Пирин”, завърши Манчев.