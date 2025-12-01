Ангел Червенков: Христо Янев е човек, който не се примирява и винаги търси успеха

Бившият треньор и футболен специалист Ангел Червенков даде обширно интервю за Sportal.bg, в което коментира настоящото състояние на ЦСКА, работата на Христо Янев, преживяванията си в Миньор и възможностите за нови професионални предизвикателства. В разговора се открояват както конкретни оценки за играчи и треньори, така и лични наблюдения базирани на богатия му професионален опит.

"В момента ЦСКА все още боледува. Направиха се много грешки, най-вече в селекцията. Много неща имат да се изчистват. В сегашния състав на ЦСКА не виждам много футболисти, които биха играли с успех в европейските турнири. За мен истинският ЦСКА ще бъде сглобен в началото на следващата година"

Ангел Червенков взе отношение и по темата с качествата на Христо Янев. Той го познава отлично, тъй като му е бил треньор на два пъти в различни клубове.

"С Янев съм работил на два пъти — веднъж като треньор на ЦСКА и като наставник на Литекс. Той е човек, който не се примирява. Беше изключителен играч с отлична техника и характер. Когато работихме в Литекс, той беше на позиция като външен нападател. Разговарях с него и промених тази позиция. Той влезе в ролята на плеймейкър и изигра изключителен сезон. Може би това е един от най-силните в кариерата му. Той разбира играта, вижда я и знае отвътре как да ръководи нещата. Следя неговата кариера като специалист вече. Христо е човек със силен характер и успява да налага своите идеи и виждания. Този характер той иска да го предаде и на футболистите. Неслучайно направи серия от поредни победи. Това е стабилност и база за развитие нататък“

За последно Ангел Червенков работи в Миньор (Перник), но реши да се раздели с отбора, защото e видял целенасочени атаки към клуба.

„С ръководството в лицето на Велизар Димитров направихме добра селекция и приличен отбор, направихме добра подготовка. Появиха се обаче контузии и основни фигури излязоха от състава, а така се наруши балансът. След това се стабилизирахме и започнахме да се издигаме в класирането, но така станахме неудобни. Това ни струваше загуба на точки и позиции. Аз не съм човек, който лековато да гледа такива неща. Поех отговорност и напуснах отбора. Това са фактите. Изпращат ти бригада, която те обезглавява, и си до там“

По отношение на бъдещето си, Червенков заявява: „При мен нещата не са на всяка цена. Имах предложение от чужбина, но не ми се ходи. В този филм съм бил много пъти, наиграл съм се. Трябва да съм далеч от семейството и да живея сам. Преди няколко дни имах предложение от отбор от Чехия. Не искам да назовавам името на тима, но отказах. Просто съм с други приоритети вече“, завърши Червенков.

Интервюто с Червенков предоставя както анализ на настоящето и бъдещето на ЦСКА, така и лични истории за кариерата му и преживяванията му в България и чужбина. Специалистът очертава предизвикателствата пред родния футбол и подчертава важността на правилната селекция, стабилното ръководство и силния характер на треньора за успех на отбора.