  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. "Чуковете" се разделиха с нападател

"Чуковете" се разделиха с нападател

  • 10 дек 2025 | 09:30
  • 633
  • 0
"Чуковете" се разделиха с нападател

Ръководството на Миньор (Перник) решение да се раздели с Божидар Чуканов. Нападателят беше част от "чуковете" в последните две години, имаше много важен принос и за промоцията във Втора лига.

Миньор обяви контроли с ЦСКА II и Спартак (Вн), зарадва играчите преди Коледа
Миньор обяви контроли с ЦСКА II и Спартак (Вн), зарадва играчите преди Коледа

"След две години изпълнени с много емоции, победи, загуби, хубави и лоши моменти, клубът се раздели с мен. Искам да благодаря за отношението към мен на всеки един човек, който е свързан с клуба независимо какво е било то. Радвам се, че бях част от един от най-емблематичните отбори у нас и имах честта да нося жълто-черната фланелка с гордост и чест във всеки един мач. Благодаря на феновете за невероятна подкрепа към отбора и към мен. Не спирайте да го подкрепяте, защото без вас няма смисъл. Миньор е Перник, Перник е Миньор", написа нападателят.

