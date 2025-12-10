"Чуковете" се разделиха с нападател

Ръководството на Миньор (Перник) решение да се раздели с Божидар Чуканов. Нападателят беше част от "чуковете" в последните две години, имаше много важен принос и за промоцията във Втора лига.

"След две години изпълнени с много емоции, победи, загуби, хубави и лоши моменти, клубът се раздели с мен. Искам да благодаря за отношението към мен на всеки един човек, който е свързан с клуба независимо какво е било то. Радвам се, че бях част от един от най-емблематичните отбори у нас и имах честта да нося жълто-черната фланелка с гордост и чест във всеки един мач. Благодаря на феновете за невероятна подкрепа към отбора и към мен. Не спирайте да го подкрепяте, защото без вас няма смисъл. Миньор е Перник, Перник е Миньор", написа нападателят.