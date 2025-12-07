Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  Владо Манчев: Ще продължим да подобряваме играта

  • 7 дек 2025 | 09:33
  • 869
  • 0
Старши треньорът на Миньор (Перник) Владимир Манчев сподели мнението си за днешния двубой на тима срещу Пирин (Благоевград). „Чуковете“ и „орлетата“ завършиха наравно 0:0 в последния си мач за тази календарна година.

„Все пак това е Пирин, те са добър отбор. Но аз съм доволен от представянето, особено през второто полувреме, което си беше изцяло за нас. През първото също имахме чиста ситуация на Преслав Йорданов. Просто липсваше голът. В миналия мач също имахме ситуации, особено през второто полувреме, което значи, че отборът е подготвен.“, заяви след мача Владимир Манчев.

Дори и да не успя да спечели, Миньор записа втора поредна суха мрежа и трета в последните си пет срещи.

„Много съм доволен от тези 3 сухи мрежи в петте мача, откакто поех клуба. Това не е малко. Но пак има върху какво да работим. Ще продължим да подобряваме играта още по време на зимната подготовка. Теренът ни попречи също днес, макар че това важи и за двата отбора. Но специално нашият замисъл не се получи, защото не можеш да подадеш топката да върви като хората, нито да я центрираш, а ние имаме добри играчи при центрирания. Но нека не забравяме и факта, че Пирин си е много силен отбор. В миналия кръг, ако не бяха двете дузпи, щяха да победят Янтра.“, добави още Манчев.

Направи впечатление, че някои играчи не действаха на типичните си позиции в днешния мач. Особено, след като Виктор Василев влезе принудително на мястото на Егор Романюк.

„Наложи се да прекрояваме състава, защото се контузи Егор и някои хора играха на непривични за тях позиции. Но съм доволен от момчетата. Откакто съм аз начело, се стараят много, искат да изпълняват указанията. Виждам, че и останалите отбори започват да се съобразяват с това, което ние предлагаме, което е добре.“, завърши старши треньорът на „чуковете“.

