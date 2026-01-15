Бруно Фернандеш все още е отдаден на каузата на Манчестър Юнайтед

Капитанът на Манчестър Юнайтед - Бруно Фернандеш, не обмисля да напусне клуба през януарския трансферен прозорец, въпреки слуховете от последните дни, че бъдещето му на „Олд Трафорд“ е несигурно и възможността да си тръгне след уволнението на вече бившия мениджър Рубен Аморим. Точно след освобождаването на сънародника му от наставническия пост, Фернандеш се е срещнал с един от треньорите в щаба на Аморим - Карлос Фернандеш. Това засили притесненията сред някои фенове, че полузащитникът може би търси начин да напусне състава.

Бруно Фернандеш благодари на Аморим след раздялата

Според BBC, обаче, близки до играча източници са потвърдили, че той все още е отдаден напълно на Манчестър Юнайтед. През миналото лято Фернандеш отказа оферта от саудитския Ал Хилал, заявявайки, че би искал да остане в Европа, в случай че се раздели с „червените дяволи“. 31-годишният португалец наскоро призна, че е бил огорчен, когато е разбрал, че Юнайтед са били готови да го продадат през лятото. Бруно Фернандеш се присъедини към английския клуб от Спортинг Лисабон през 2020 година. За седемте си сезона на Острова той има 310 участия във всички турнири, в които е отбелязал 103 гола.

Снимки: Gettyimages