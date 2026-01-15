Гари Невил: Манчестър Юнайтед не може да си позволи да започне следващия сезон с Карик

Манчестър Юнайтед не може да си позволи да започне следващия сезон в английското първенство по футбол с Майкъл Карик начело, заяви анализаторът на Sky Sports Гари Невил. Бившият халф бе назначен на треньорския пост до лятото, когато се очаква назначението на нов мениджър.

"Надявам се Майкъл да си свърши добре работата", заяви Невил в подкаста Stick to Football. "Не е изключено след края на сезона Юнайтед да бъде пети, феновете да са щастливи и отново да говорим за Шампионската лига. Не бива обаче да се отнасяме и да мислим, че Майкъл трябва да бъде мениджър и през следващия сезон. За негово добро и за доброто на клуба е това да не се случва, дори и да спечели всички мачове до края", каза още той.

Рой Кийн подкрепи бившия си съотборник и каза, че историята на Карик в Манчестър няма значение в този случай. "Не знам защо постоянно се говори, че е нужен някой с история в Юнайтед. Това няма да проработи. Той е бил в клуба и познава някои от играчите, но какво значение има това? Понякога ти трябва човек, който не е имал абсолютно никакви отношения с никого", категоричен е Кийн, цитиран от Sky Sports.

Снимки: Gettyimages