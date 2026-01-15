Популярни
Контролна среща: Ботев (Пд) - Марица 2:0
  Гари Невил: Манчестър Юнайтед не може да си позволи да започне следващия сезон с Карик

  15 яну 2026 | 14:33
  • 841
  • 1

Манчестър Юнайтед не може да си позволи да започне следващия сезон в английското първенство по футбол с Майкъл Карик начело, заяви анализаторът на Sky Sports Гари Невил. Бившият халф бе назначен на треньорския пост до лятото, когато се очаква назначението на нов мениджър.

Карик: Отчаясно искам да се справим добре, феновете трябва да се наслаждават, когато гледат отбора
"Надявам се Майкъл да си свърши добре работата", заяви Невил в подкаста Stick to Football. "Не е изключено след края на сезона Юнайтед да бъде пети, феновете да са щастливи и отново да говорим за Шампионската лига. Не бива обаче да се отнасяме и да мислим, че Майкъл трябва да бъде мениджър и през следващия сезон. За негово добро и за доброто на клуба е това да не се случва, дори и да спечели всички мачове до края", каза още той. 

Рой Кийн подкрепи бившия си съотборник и каза, че историята на Карик в Манчестър няма значение в този случай.  "Не знам защо постоянно се говори, че е нужен някой с история в Юнайтед. Това няма да проработи. Той е бил в клуба и познава някои от играчите, но какво значение има това? Понякога ти трябва човек, който не е имал абсолютно никакви отношения с никого", категоричен е Кийн, цитиран от Sky Sports.

Рой Кийн посочи своя фаворит за нов мениджър на Манчестър Юнайтед
Снимки: Gettyimages

