Диало и Мбемо бяха част от първата тренировка на Карик начело на Ман Юнайтед

Амад Диало и Брайън Мбемо подновиха тренировки с Манчестър Юнайтед тази сутрин. Двамата бяха част от националните отбори на Кот д’Ивоар и Камерун за Купата на африканските нации, но тимовете им отпаднаха през уикенда. Интересното е, че двамата се включиха в първата тренировка на “червените дяволи” под ръководството на новия временен наставник Майкъл Карик, след като вчера бившият полузащитник бе назначен официално начело на тима с договор до края на сезона.

Мбемо и Амад Диало развиха ползотворно партньорство от началото на сезона по десния фланг и общо са допринесли с девет попадение от началото на кампанията за клубния си тим. Единствено Нусаир Мазрауи продължава да е част от надпреварата за трофея в Африка, а неговият Мароко днес ще спори с Нигерия за място на финала. В момента единственият лекуващ травма играч на “червените дяволи” е Матайс де Лихт, който има проблеми в гърба. Това е отлична новина за Карик, който ще може да разчита на двамата за съботното дерби с Манчестър Сити, което е от 14:30 българско време.

