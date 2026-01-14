Карик: Отчаясно искам да се справим добре, феновете трябва да се наслаждават, когато гледат отбора

Майкъл Карик отправи ясно предизвикателство към неубедителните звезди на Манчестър Юнайтед, след като беше назначен за старши треньор до края на сезона. Бившият полузащитник, който бе предпочетен за поста пред Оле Гунар Солскяр и Рууд ван Нистелрой, очерта как очаква да играе отборът му, докато се подготвя за първия си мач начело – срещу Манчестър Сити в събота.

„Надявам се да играем наистина вълнуващ футбол“, заяви той в подкаста на Юнайтед „Inside Carrington“. „Искам да се вдигам от мястото си и да се наслаждавам, докато гледам как момчетата играят. Нямам търпение да започнем и да видим какво можем да постигнем. Аз самият съм един от феновете. Повярвайте ми, семейството ми ме притиска. Знам каква е отговорността и отчаяно искам да се справим добре.“

Описвайки завръщането си в клуба, където прекара 12 години като играч, а по-късно беше треньор в първия отбор и временен наставник за три мача през 2021 г., Карик каза: „Невероятно е усещането да се върна и отново да бъда част от клуба – той е бил част от живота ми толкова дълго и никога не ме е напускал. Идването на работа ми донесе онези хубави „пеперуди в стомаха“. Усетих любовта и желанието на всички да вървим в правилната посока. „Но в същото време се чувствам много естествено, честно казано, много нормално. Разбирам работата и отговорността, която имам. „Това е огромен футболен клуб, моят любим в света. Върховете са високи, а разочарованията могат да бъдат големи, и точно затова си струва усилието да се опиташ да стигнеш дотам, защото това означава нещо.“

Карик поема отбор, който в момента е на седмо място в класирането, с цел да се класира за европейските турнири, след като Юнайтед отпадна още в първия си мач и от двете домашни купи. 44-годишният специалист няма как да си пожелае по-труден старт – градско дерби с Манчестър Сити на „Олд Трафорд“ в събота, последвано от гостуване на лидера във Висшата лига Арсенал.

„Големите мачове са това, за което всички живеем“, добави той. „Някои са по-предизвикателни от други, така че ще се хвърлим с главата напред. „Олд Трафорд“ е магическо място, нали? Винаги има една мистика за това какво може да се случи.“

Карик приветства присъединяването на Холанд и Уудгейт към треньорския си щаб с думите: „Стив има невероятно богат опит от Челси. Джонатан е лоялен и много знаещ. Той е перфектният баланс за мен, мисля, че това е важно. Той ме тласка напред. Прави го през последните три години и ще продължи да го прави.“

Футболистите почиваха във вторник, но ще се завърнат в Карингтън в сряда сутринта за първата тренировка на Карик преди дербито в събота.

