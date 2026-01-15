Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пд) - Марица
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани: Странно е да празнуваме рекорди, при положение че още не сме спечелили титлата

Компани: Странно е да празнуваме рекорди, при положение че още не сме спечелили титлата

  • 15 яну 2026 | 13:24
  • 399
  • 0

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани поздрави футболистите си за постигнатите рекорди в Бундеслигата, но подчерта, че титлата все още не е спечелена.

„Вътрешен конфликт с моята нагласа е, че празнуваме рекорд по средата на сезона. Все още няма титла, но всичко е заслуга за играчите“, каза той след победата с 3:1 над Кьолн снощи. „Приемаме този рекорд, поздравявам момчетата. Но втората половина на сезона започва утре, така че продължаваме“, добави той.

Байерн изравни рекорда си от 2013/2014 за най-добър първи полусезон, събирайки 47 точки с 15 победи и две равенства, но има много по-добра голова разлика от +53, отколкото преди 12 години под ръководството на Пеп Гуардиола. Техните 66 гола, средно почти четири на мач, също са рекорд за всички времена на този етап.

11-точковата преднина пред Борусия (Дортмунд) изравнява рекорда на "баварците" от сезон 2014-2015. Срещу Кьолн Байерн постигна 15-ата си победа в 17 мача от Бундеслигата. Единствените им неуспехи досега бяха равенствата срещу Унион (Берлин) и Майнц.

Компани също така каза пред медиите, че халфът Конрад Лаймер „е усетил нещо в прасеца си“. Не е ясно дали той ще бъде на разположение за мача от първенството срещу РБ Лайпциг в събота. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Солена глоба за Ето'о след неприличните жестове на Купата на африканските нации

Солена глоба за Ето'о след неприличните жестове на Купата на африканските нации

  • 15 яну 2026 | 13:52
  • 232
  • 0
Бруно Фернандеш все още е отдаден на каузата на Манчестър Юнайтед

Бруно Фернандеш все още е отдаден на каузата на Манчестър Юнайтед

  • 15 яну 2026 | 13:20
  • 363
  • 1
Аякс записа най-тежкото си поражение в турнира за Купата на Нидерландия от близо век

Аякс записа най-тежкото си поражение в турнира за Купата на Нидерландия от близо век

  • 15 яну 2026 | 13:17
  • 636
  • 0
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 5540
  • 3
Ювентус с оферта за нападател от Премиър лийг

Ювентус с оферта за нападател от Премиър лийг

  • 15 яну 2026 | 12:55
  • 744
  • 0
Мане: Салах е един от най-добрите в света, той дава всичко за отбора си

Мане: Салах е един от най-добрите в света, той дава всичко за отбора си

  • 15 яну 2026 | 12:15
  • 1631
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 898
  • 0
Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 16249
  • 23
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 10007
  • 14
Ботев (Пд) 0:0 Марица - гледайте на живо!

Ботев (Пд) 0:0 Марица - гледайте на живо!

  • 15 яну 2026 | 13:45
  • 1081
  • 3
Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

  • 15 яну 2026 | 10:08
  • 10723
  • 28
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 5540
  • 3