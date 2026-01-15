Компани: Странно е да празнуваме рекорди, при положение че още не сме спечелили титлата

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани поздрави футболистите си за постигнатите рекорди в Бундеслигата, но подчерта, че титлата все още не е спечелена.

„Вътрешен конфликт с моята нагласа е, че празнуваме рекорд по средата на сезона. Все още няма титла, но всичко е заслуга за играчите“, каза той след победата с 3:1 над Кьолн снощи. „Приемаме този рекорд, поздравявам момчетата. Но втората половина на сезона започва утре, така че продължаваме“, добави той.

Байерн изравни рекорда си от 2013/2014 за най-добър първи полусезон, събирайки 47 точки с 15 победи и две равенства, но има много по-добра голова разлика от +53, отколкото преди 12 години под ръководството на Пеп Гуардиола. Техните 66 гола, средно почти четири на мач, също са рекорд за всички времена на този етап.

11-точковата преднина пред Борусия (Дортмунд) изравнява рекорда на "баварците" от сезон 2014-2015. Срещу Кьолн Байерн постигна 15-ата си победа в 17 мача от Бундеслигата. Единствените им неуспехи досега бяха равенствата срещу Унион (Берлин) и Майнц.

Компани също така каза пред медиите, че халфът Конрад Лаймер „е усетил нещо в прасеца си“. Не е ясно дали той ще бъде на разположение за мача от първенството срещу РБ Лайпциг в събота.