Манчестър Юнайтед е изправен пред „финансова черна дупка“ заради лошия сезон

Манчестър Юнайтед ще изиграе рекордно малък брой мачове през сезон 2025/26 – едва 40, което е най-ниският брой за един сезон от 1914/15 г. насам. От тях 20 ще бъдат на „Олд Трафорд“, което е намален брой и означава сериозен финансов удар за клуб, който от години се бори да подобри икономическото си състояние.

The Telegraph изчислява, че намаленият брой домакински мачове и последващият спад в общите приходи от мачове ще доведе до загуба от 62 милиона евро за Юнайтед в сравнение с миналия сезон.

През сезон 2024/25 „червените дяволи“ са генерирали 185 милиона евро приходи от мачове (билети, мърчандайзинг, храни и напитки, наред с други източници на доходи), но са изиграли 30 домакински мача – така средният им приход е бил 6,15 милиона евро на мач.

Прилагайки тази средна стойност към настоящия сезон, Юнайтед се очаква да получи 123 милиона евро от приходи от мачове – което води до разлика, или „дупка“, от 62 милиона евро спрямо миналия сезон, когато на „Олд Трафорд“ са се провели 10 мача повече от тези, които ще се състоят този сезон.

Три основни фактора допринесоха за тази ситуация: след като загуби (0:1) финала на Лига Европа от Тотнъм и завърши на 15-о място във Висшата лига миналия сезон, Юнайтед остана извън европейските клубни турнири. Още този сезон, отборът беше унизително елиминиран от Купата на Лигата от Гримсби (от четвъртото ниво) и накрая загуби от Брайтън в единствения си мач за ФА Къп.

Така отборът остана с толкова малко мачове за изиграване през сезона, у дома, и следователно ще получи много по-малко приходи от мачове в сравнение с миналия сезон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages