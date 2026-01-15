Хееренвеен продължава напред за Купата на Нидерландия и без Петров

Хееренвеен се класира за 1/4-финалите за Купата на Нидерландия, след като победи с 3:1 Валвайк в срещата помежду им от 1/8-финалите. Мачът пропусна българският национал Християн Петров, който е с контузия.

В негово отсъствие съотборниците му обаче не допуснаха грешка. Якоб Тренскоу в 40-ата, Оливер Брауде в 75-ата и отново Тренскоу в 91-вата минута реализираха трите гола за синьо-белите. За гостите се разписа Йеспер Унекен в 65-ата минута.

Така Хееренвеен се присъедини към ПСВ Айндховен, Телстар, Твенте, Го Ахед Ийгълс и АЗ Алкмаар, които вече си осигуриха място на 1/4-финалите. Другите два четвъртфиналиста ще бъдат определени от двойките Спарта - Волендам и Де Треферс - НЕК Наймеген.