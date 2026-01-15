Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хееренвеен
  3. Хееренвеен продължава напред за Купата на Нидерландия и без Петров

Хееренвеен продължава напред за Купата на Нидерландия и без Петров

  • 15 яну 2026 | 23:03
  • 142
  • 0
Хееренвеен продължава напред за Купата на Нидерландия и без Петров

Хееренвеен се класира за 1/4-финалите за Купата на Нидерландия, след като победи с 3:1 Валвайк в срещата помежду им от 1/8-финалите. Мачът пропусна българският национал Християн Петров, който е с контузия.

В негово отсъствие съотборниците му обаче не допуснаха грешка. Якоб Тренскоу в 40-ата, Оливер Брауде в 75-ата и отново Тренскоу в 91-вата минута реализираха трите гола за синьо-белите. За гостите се разписа Йеспер Унекен в 65-ата минута.

Контузия застигна Християн Петров в Хееренвеен
Контузия застигна Християн Петров в Хееренвеен

Така Хееренвеен се присъедини към ПСВ Айндховен, Телстар, Твенте, Го Ахед Ийгълс и АЗ Алкмаар, които вече си осигуриха място на 1/4-финалите. Другите два четвъртфиналиста ще бъдат определени от двойките Спарта - Волендам и Де Треферс - НЕК Наймеген.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кристиано Роналдо е с най-високи приходи сред спортистите за изминалата година

Кристиано Роналдо е с най-високи приходи сред спортистите за изминалата година

  • 15 яну 2026 | 19:24
  • 5331
  • 1
Потвърдено: без "Закона на Венгер", но се готвят важни промени при ВАР

Потвърдено: без "Закона на Венгер", но се готвят важни промени при ВАР

  • 15 яну 2026 | 18:52
  • 5415
  • 3
Наполи иска да се раздели с нападател и да му вземе заместник

Наполи иска да се раздели с нападател и да му вземе заместник

  • 15 яну 2026 | 18:48
  • 6456
  • 0
Тотнъм загуби Ричарлисон за седем седмици

Тотнъм загуби Ричарлисон за седем седмици

  • 15 яну 2026 | 18:43
  • 1895
  • 1
Атлетико Мадрид удължи договора на сина на Чоло

Атлетико Мадрид удължи договора на сина на Чоло

  • 15 яну 2026 | 18:35
  • 1457
  • 0
АЕК глоби Мартин Георгиев още преди дебюта му

АЕК глоби Мартин Георгиев още преди дебюта му

  • 15 яну 2026 | 17:53
  • 12347
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

  • 15 яну 2026 | 20:12
  • 13659
  • 87
Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

  • 15 яну 2026 | 22:36
  • 2265
  • 9
Сантандер 0:0 Барселона, пропуск на Рашфорд

Сантандер 0:0 Барселона, пропуск на Рашфорд

  • 15 яну 2026 | 23:16
  • 7474
  • 16
Комо 1:2 Милан, Рабио донесе пълен обрат за гостите

Комо 1:2 Милан, Рабио донесе пълен обрат за гостите

  • 15 яну 2026 | 21:45
  • 4230
  • 9
БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

  • 15 яну 2026 | 18:03
  • 28158
  • 96
Милър-Макинтайър и Звезда в люта битка с Олимпия в Милано

Милър-Макинтайър и Звезда в люта битка с Олимпия в Милано

  • 15 яну 2026 | 23:08
  • 3293
  • 2