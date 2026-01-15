Контузия застигна Християн Петров в Хееренвеен

Българският национал Християн Петров не е в групата на своя Хееренвеен за мача срещу Валвайк от 1/8-финалите в турнира за Купата на Нидерландия, но не защото е пред трансфер, а защото е получил контузия. Това съобщи журналистът Сандер де Фрайс от Leeuwarder Courant.

За радост, според информацията травмата е лека.

Този сезон защитникът има 11 мача за Хееренвеен. Срещу Фейенорд преди дни Петров остана резерва, а в предходните три мача все влизаше като резерва.

Българинът подсили нидерландския клуб преди точно година с трансфер от ЦСКА.