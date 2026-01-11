Хееренвеен измъкна равенство на Фейенорд, Християн Петров остана на пейката

Хееренвеен без Християн Петров завърши наравно 2:2 в домакинството си на Фейенорд в мач от 18-ия кръг на Ередивизи. Българският футболист бе на скамейката, но така и не получи шанс да се появи на терена срещу нидерландския гранд. Момчетата на Робин ван Перси поведоха след половин час игра, когато Лео Зауер реализира. Домакините успяха да изравнят десетина минути по-късно, когато Лук Брауерс също се разписа, но гостите от Ротердам успяха да реагират мигновено и си върнаха преднината само две минути след това, когато Сем Стийн се разписа. Резервата Амурихо ван Аксел Донген донесе точката на Хееренвеен след драматично попадение в 87-ата минута.

Това бе трети пореден сблъсък, в който Фейенорд не успява да спечели двубой в Ередивизи и се отдалечи на цели 13 точки от водача в подреждането ПСВ Айндховен. От своя страна Хееренвеен е осми с 24 пункта и все още е в борбата за местата в европейските турнири. Христиан Петров се появяваше от пейката в последните минути на своя тим в последните две срещу на тима в гостуванията на Спарта (Ротердам) и Хераклес, но днес отново бе оставен на пейката.

Снимки: Imago