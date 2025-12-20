Серията на Хееренвеен продължи, Християн Петров влезе като резерва

Хееренвеен записа трета поредна победа във всички турнири, след като спечели с 3:0 гостуването си на Хераклес. Българският национал Християн Петров влезе като резерва, като се случи и при трите поредни успеха на тима.

Това бе последен мач за година за тима на Робин Фелдман, който отново отбеляза три гола, както го направи срещу Спарта преди седмица и преди няколко дни, когато шокира Фейенорд в Купата на Нидерландия. Хееренвеен реши мача през второто полувреме. Якоб Тренсков откри в 55-ата минута, Василиос Загаритис се разписа в 77-ата минута, а резервата Максенс Ривера вкара от дузпа в добавеното време.

In de tweede helft slaat sc Heerenveen toe en wint het van Heracles! 🔥#herhee pic.twitter.com/yv1p4HZNfL — ESPN NL (@ESPNnl) December 20, 2025

Снимки: Imago