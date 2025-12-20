Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
  1. Sportal.bg
  2. Хееренвеен
  3. Серията на Хееренвеен продължи, Християн Петров влезе като резерва

Серията на Хееренвеен продължи, Християн Петров влезе като резерва

  • 20 дек 2025 | 20:14
  • 533
  • 0
Серията на Хееренвеен продължи, Християн Петров влезе като резерва

Хееренвеен записа трета поредна победа във всички турнири, след като спечели с 3:0 гостуването си на Хераклес. Българският национал Християн Петров влезе като резерва, като се случи и при трите поредни успеха на тима.

Това бе последен мач за година за тима на Робин Фелдман, който отново отбеляза три гола, както го направи срещу Спарта преди седмица и преди няколко дни, когато шокира Фейенорд в Купата на Нидерландия. Хееренвеен реши мача през второто полувреме. Якоб Тренсков откри в 55-ата минута, Василиос Загаритис се разписа в 77-ата минута, а резервата Максенс Ривера вкара от дузпа в добавеното време.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Реал Сосиедад продължи с мъките и се провали в последните секунди срещу последния

Реал Сосиедад продължи с мъките и се провали в последните секунди срещу последния

  • 20 дек 2025 | 19:49
  • 500
  • 0
Тотнъм 1:2 Ливърпул, Ричарлисон върна интригата

Тотнъм 1:2 Ливърпул, Ричарлисон върна интригата

  • 20 дек 2025 | 21:14
  • 7813
  • 20
Брайтън също не успя да пречупи Съндърланд

Брайтън също не успя да пречупи Съндърланд

  • 20 дек 2025 | 19:40
  • 481
  • 0
Пламен Андреев отново на вратата на Сантандер във важен двубой

Пламен Андреев отново на вратата на Сантандер във важен двубой

  • 20 дек 2025 | 19:30
  • 799
  • 0
Кръстев влезе като резерва при загуба на Оксфорд

Кръстев влезе като резерва при загуба на Оксфорд

  • 20 дек 2025 | 19:21
  • 728
  • 0
Младок избухна с хеттрик за Волфсбург, но това не помогна на „вълците“ в голов трилър с Фрайбург

Младок избухна с хеттрик за Волфсбург, но това не помогна на „вълците“ в голов трилър с Фрайбург

  • 20 дек 2025 | 19:11
  • 640
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 24813
  • 43
Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

  • 20 дек 2025 | 21:02
  • 211
  • 0
Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

  • 20 дек 2025 | 18:50
  • 7968
  • 13
Тотнъм 1:2 Ливърпул, Ричарлисон върна интригата

Тотнъм 1:2 Ливърпул, Ричарлисон върна интригата

  • 20 дек 2025 | 21:14
  • 7813
  • 20
Съставите на Реал Мадрид и Севиля, Мбапе, Винисиус и Родриго водят атаката на „лос бланкос“

Съставите на Реал Мадрид и Севиля, Мбапе, Винисиус и Родриго водят атаката на „лос бланкос“

  • 20 дек 2025 | 21:14
  • 38
  • 0
Ето какво се случи в двубоите от Sesame НБЛ тази вечер

Ето какво се случи в двубоите от Sesame НБЛ тази вечер

  • 20 дек 2025 | 21:08
  • 9244
  • 1