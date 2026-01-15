Популярни
  3. Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

  • 15 яну 2026 | 22:36
  • 2256
  • 9
Новото попълнение на Левски Армстронг Око-Флекс даде първото си интервю като играч на "сините". Въпреки сагата около неговия трансфер от Ботев, той вече облече екипа на столичани и говори пред клубната телевизия, като заяви, че за него Левски е правинлото място за продължаване на кариерата му.

"Чувствам се добре, много съм щастлив и развълнуван да съм тук. Това е добра възможност за мен. Готов съм да играя и да се боря за този клуб. Играх срещу всички тимове в България и срещу Левски бе най-трудният мач този сезон. Те са на първо място в класирането, борят се да спечелят титлата и купата. За мен Левски е правилното място. Всички в клуба, както и треньорът ми показаха, че ме искат. Затова съм тук", сподели Око-Флекс.

"Не съм гледал мачовете на Левски в Европа, но знам, че отпаднаха нещастно от АЗ Алкмаар. Но е добре, че отборът се е борил с топ клубове в Европа. Треньорът е амбициозен, аз съм амбициозен, сигурен съм, че целият състав е много амбициозен. Играх срещу Лудогорец и няма причина да не се борим и за трите купи. Аз съм тук, за да помогна да преследваме тази цел", каза още ирландецът.

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

"Имах възможността да получа развитие в големи школи като тези на Арсенал, Селтик и Уест Хем. След това направих стъпката към мъжкия футбол в Суонси и Цюрих, а след това се озовах в Ботев, а сега в Левски. Бил съм на много места, но сега съм фокусиран само върху Левски", допълни крилото.

"Знам, че Левски има най-много фенове в България, усетих го на мача с Ботев, когато те изглеждаха почти като домакини. Феновете са страхотни и искам да им кажа,че ще се боря на 100% във всеки мач за тях. Само Левски!", завърши Армстронг.

