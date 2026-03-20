Насар с ексклузивно интервю пред Sportal.bg: Ще дам всичко, за да чуете отново "Мила Родино"

Карлос Насар даде ексклузивно интервю за Sportal.bg по време на лагера си в Белмекен преди предстоящото Европейско първенство в Грузия. Олимпийският шампион говори подробно за подготовката си и целите за шампионата в Батуми, като подчерта, че ще търси световен рекорд в движението изхвърляне. Карлос за пореден път потвърди, че е отхвърлил всички предложения да се състезава за чужда държава и ще вдига за Бълагрия, дори и това да му коства участие на Олимпийски игри заради неразбориите в родната Федерация. Насар засегна и темата с жалбите около избора на Асен Златев за президент на щангите и възможните причини за блокирането на работата на централата.

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

- Карлос, здравей. Първо искам да ти благодаря, че отдели време от подготовката си, за да ни посрещнеш тук на Белмекен. Как се чувстваш?

- Здравей. За мен е удоволствие и аз благодаря на вас, че отразявате нашия спорт и че нашият труд все пак е видян. Чувствам се много добре, подготовката върви по план. Вече остава около месец до участието ми на Европейското първенство в Грузия и, както винаги, ще дадем най-доброто от себе си, за да може българското знаме да бъде най-отгоре.

- Здравословно как се чувстваш? Всичко наред ли е? Знаем за проблемите с рамото преди години.

- Проблемите с рамото вече са в историята, за радост. Засега всичко е под контрол. Здравето ми е добро и се надявам в бъдеще да виждаме все по-добри и по-добри успехи.

- Кой ти помага тук на тренировките? Виждаме, че си без официален треньор, който да следи какво правиш. Успяваш ли да се контролираш сам?

- Аз съм в щангите от над 10 години. Вече горе-долу съм усвоил по-голямата част от знанията, които трябва да притежава един щангист, но със сигурност не съм през цялото време сам. До мен са моят мениджър Николай Жейнов, моят личен треньор Павел Христов, Асен Златев също като треньор ми дава съвети, както и Венци Стоянов като мой масажист. Мисля, че сме един доста добър екип, който освен че има нужните знания за възстановяване, тренировка и правилна подготовка. Има и синхрон, и спокойствие, от които един състезател има нужда.

- Тук си на втори лагер, преди това беше в Девин, предстои трети. Имаш ли всички необходими условия, за да се подготвиш по най-добрия начин?

- Винаги има какво още да се желае, но засега смятам, че всичко, което ми трябва, за да победя, се намира в главата ми и в тялото ми. Така че вярвам, че ще успея без никакви затруднения.

- Спомена вече Асен Златев. С него бяхте започнали нова техника на изхвърлянето. Продължаваш ли да работиш по нея или ще има някакви допълнителни промени за Европейското?

- Да, Асен Златев ми е давал много ценни съвети и продължава да ми дава. Освен на изхвърлянето, той подобри и изтласкването ми, благодарение на което изчезнаха проблемите ми в раменете. Преместихме натоварването и самото посрещане на щангата така, че да не отива върху рамото, а върху гърба и краката, което смятам, че ще ми даде дълголетие в спорта.

- Споменахме вече Европейското първенство. Там има ли някой, който да се доближи до теб според теб?

- Тепърва предстои да видим. Не знам дали ще има някой, който да се доближи до мен, но дори и да има, аз не подценявам никой от моите конкуренти. Винаги отивам с ясната цел за златен медал. Независимо дали е европейско или световно първенство, ние отиваме за златото. Да, Европейското е една идея по-лесно, защото основните ми конкуренти са извън Европа. Но със сигурност никой не е за подценяване. Всеки работи върху подобряване на резултатите си и винаги може да очакваме неочакваното.

- На предишни европейски първенства, дори да беше се явил в няколко от следващите категории, пак щеше да спечелиш златен медал.

- Така е. Но, както казвам – като отидем там, ще видим.

200 килограма клек - лека тренировка на Карлос Насар (вътрешни кадри от Белмекен)

- Все пак, за какви резултати смяташ, че си готов към момента на Европейското? Естествено, има още един месец до момента, в който ще вдигаш.

- Пет килограма над втория.

- Смяташ ли, че можеш да атакуваш някой от световните рекорди? Има нова категория.

- Със сигурност смятам да атакувам световния рекорд в изхвърлянето. Знаем, че иранецът ме победи на изхвърляне на Световното първенство в Норвегия и смятам да не му давам това удоволствие дълго време – да държи световния рекорд. Така че сега на Европейското първенство ще направя всичко възможно да го подобря и да му извадя всички мисли, че е победил в моята категория. Те бяха доста разочаровани след изтласкването. След изхвърлянето бяха радостни, но в края на световното първенство във Фьорде бяха доста разочаровани.

Карлос Насар: На Европейското ще атакувам световния рекорд на иранеца

- Да се надяваме, че и сега ще разочароваш иранеца, като му вземеш световния рекорд.

- И всички други.

- След лятото предстои стартът на квалификационния цикъл за Олимпийските игри. Има нова схема, според която трябва да участваш на най-малко пет състезания, включително световни, европейски и още пет допълнителни турнира. Мислиш ли вече, освен официалните световни и европейски, дали ще се включиш и на други турнири?

- Със сигурност, за да участвам на Олимпиада, аз съм длъжен да се включа. И ще се включа на всеки един допълнителен турнир, както и на всяко европейско и световно първенство. Мисля и от догодина да започна участие в някоя лига. Дали ще бъде в немската Бундеслига, в узбекистанската лига или в хърватската – в някоя лига мисля да започна, за да трупам състезания, да трупам увереност на подиума, увереност пред публика и да мога да правя нещата така, както съм казвал – дори да ме бутнат.

- Имаш ли вече официални предложения от някои от тези лиги?

- Да, водим преговори постоянно, но тази година смятам да не участвам, защото имам нужда и от почивка. Освен чисто физическата умора, която се натрупа, след Олимпиадата и многото състезания, имам и доста психическа умора. Това са много емоции, които преживях. Смятам тази година да участвам само на Световното първенство, на Европейското първенство и на Световната купа, която ще бъде в Катар. От догодина вече мисля да започна да правя повече от три или четири състезания годишно, тъй като се доближаваме до следващата Олимпиада и конкурентите трябва постоянно да усещат напрежението.

- В родната федерация обаче продължава да има доста неясноти. Имаш ли някаква представа какво се случва около подадените жалби?

- Нямам представа. Аз вече нямам какво да кажа по този въпрос. Всичко, което имах да кажа, съм го казвал неведнъж. За съжаление Стефан Ботев и Пламен Братойчев, за да могат хората да ги запомнят с добро, трябва да освободят федерацията от своите ръце. Те възпрепятстват българското вдигане на тежести, а отделно от това са изхарчени едни пари, за които няма отчетност. За това мога само да изразя голямо съжаление. Съжалявам, че са толкова големи спортисти, а всъщност не милеят за спорта така, както всички треньори, клубове и състезатели. А всички ние се мъчим да продължаваме традициите във вдигането на тежести, за да може България да се радва на успехите и да показва на света колко силни и здрави българи има.

Карлос Насар с коментар за ситуацията в родните щанги

- Как си обясняваш техните действия на общото събрание през декември? Ти стана и каза, че ако някой има възражения, трябва да ги каже, а не да подава жалби. Защо според теб се получи така, че три клуба подадоха жалби и остана една на Пламен Братойчев?

- За съжаление, нямам обяснение. По никакъв начин не мога да си го обясня. Минавали са ми хиляди мисли през главата. Дори мисли, че може би някакви други интереси ги подбуждат да правят тези действия. Например, може някоя друга държава да им е обещала финансово възнаграждение, ако аз замина за нея. Знаем, че отказах последната оферта в началото на годината от Бахрейн. Когато нашата федерация не ми даде възможност да се състезавам, както ти каза, аз трябва да участвам минимум на всички световни и европейски първенства и на още пет турнира. Ако не мога да участвам, няма да участвам и на Олимпиада. С тези си действия те искат да ме оставят без избор. Първото нещо е, че България ми е дала прекалено много, за да я предам, и не бих го направил. Дори да не участвам на тази Олимпиада, бих преглътнал егото си, бих приел, че може би няма да сбъдна някоя от мечтите си, но ще остана да се състезавам за България. Другото е, че аз съм Карлос Насар – винаги съм имал избор. Винаги съм могъл сам да избера пътя си. Никой не може да ми казва накъде да поема. Това също ме наклони към категоричен отказ. Става въпрос конкретно за Бахрейн.

- Имаш официално предложение?

- Да. Отказвам го. Отказах го. Това вече са мои предположения дали Стефан Ботев е бил провокиран да прави тези неща или не. Това не ме интересува. Първо – няма да се оставя без избор. Аз винаги имам избор. Второ – страната ми е дала прекалено много, за да я пренебрегна и да я оставя с лека ръка. Бих направил тази саможертва за България, защото парите нито са най-важното нещо, нито някога са били стимулът, който ме е движил. Моят стимул са били хората, които са ме подкрепяли. Хората, с които съм споделял радостта си. Хората, които са ми подавали ръка в труден момент. Хората, които са ме обичали и подкрепяли, независимо какво се е случвало. И дори едно младо момче да чуе тези думи и да повярва в тях – защото, като се замислим в какво поколение живеем и колко хора биха продали страната си за пари или други неща, различни от ценностите им – аз бих се радвал, ако дори едно момче запомни тези думи от мен и някой ден, когато му се наложи да избира между родината си и някакви други изкушения, избере родината си. Тогава ще съм успял човек. Независимо дали съм четирикратен олимпийски шампион, независимо дали съм милионер или не – за мен тогава ще бъда успял човек. Защото родината е единственото нещо, което ние, българите, имаме. Единственото нещо, пред което не трябва да свеждаме глава, не трябва да предпочитаме нищо друго и не трябва да ни движи нищо друго освен нашите ценности. Дори понякога в този толкова материален свят да забравяме тези неща, е хубаво от време на време да си ги припомняме – както на мен ми ги припомняше покойният ми треньор, както са ми ги припомняли и други наши шампиони, както се вдъхновявам от хора, които се борят за българското. Така и аз смятам да следвам този пример и да го давам.

- Чудесни думи. Дано всички български спортисти, а и всички българи, следват този пример. Значи можем да кажем окончателно – Карлос Насар, дори да пропусне Олимпиадата, ще се състезава само за България?

- Да, на този етап – да.

- Това е чудесна новина, която можем да съобщим на нашите зрители. Все пак поддържаш ли някаква връзка с Асен Златев – не за спортно-техническата подготовка, а за неговите бъдещи действия във федерацията?

- Асен Златев е отделна личност. Той сам не желае да ме натоварва с проблемите на федерацията. Единственото, което знам за неговите действия, е, че наистина милее за спорта и би взел всяко решение, което ще помогне на нашия спорт.

- А има ли вариант той да се откаже от борбата, ако види, че няма смисъл да се бори с административните и процедурни пречки?

- Борбата е много трудна. Дори да се откаже, ще бъде прав за себе си, защото Асен Златев, освен че е успял във вдигането на тежести, е успял и извън него. Той е можещ, разумен и много ценен човек за мен. Много добър приятел, бих казал. Но смятам, че той прекалено много милее за вдигането на тежести, за да го пренебрегне, и ще направи всичко възможно България отново да има силно вдигане на тежести. Дори да не е за тази Олимпиада, дори да е за някоя следваща.

- Вече спомена Николай Жейнов. Той с какво ти помага?

- Николай Жейнов ми помага с всичко необходимо. С всяка нужда, която имам. Освен нашите спонсорски договори, които трябва да се движат, лагерите, които трябва да се планират, самолетните билети за мен и екипа, спокойствието, което трябва да ми бъде подсигурено – той ми дава една голяма подкрепа. Освен всичко това ми дава сигурност, подкрепа и усещането: „Каквото и да стане, момчето ми, винаги ще бъда до теб.“ С това ми помага – с всичко, от което имам нужда.

- Как успявате да се сработите, при положение че той е дълги години по-скоро футболен мениджър и агент един от най-добрите в България, но не се е занимавал толкова с щанги?

- Успяваме благодарение на честността си и на доверието, което той показва към мен, а аз му отвръщам със същото. Макар да не сме от толкова дълго време заедно, ние минахме през доста неща и доста ситуации, които може би можеха да ни разклатят в даден момент. Но когато приятелската връзка става все по-силна и доверието също става по-силно, тогава тези моменти само ни заздравяват. Надявам се да имаме още много такива моменти, да надграждаме заедно, да печелим заедно и да се радваме заедно.

- Карлос, изключително много ти благодаря за това интервю. Ако имаш още нещо да кажеш на феновете, на почитателите на вдигането на тежести и на всички българи – сега е моментът.

- Искам да кажа на всички почитатели на вдигането на тежести и на всички българи, които ме гледат и подкрепят, че могат да очакват участието ми на Европейското първенство в Грузия на 24 април от 16:00 часа българско време. И могат да очакват от мен да дам всичко възможно, за да се чуе по телевизорите „Мила Родино“. Благодаря ви за подкрепата. Обичам ви.