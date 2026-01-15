Популярни
Филипов с реакция за Око-Флекс: Ще защитим правата си докрай

  • 15 яну 2026 | 02:21
  • 278
  • 0
Филипов с реакция за Око-Флекс: Ще защитим правата си докрай

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, излезе с публикация след трансфера на Армстронг Око-Флекс в Левски.

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)
Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

Реакцията на ръководителя на процесите най-стария български клуб определено не се изказа ласкаво за казуса.

Какво ще донесе Око-Флекс на Левски
Какво ще донесе Око-Флекс на Левски

Той припомни някои факти около футболиста и двата клуба, които могат да доведат до финансови и други санкции.

Ето и какво написа в профила си във Facebook Филипов:

Като ръководител и човек, който носи отговорност не само към ПФК Ботев Пловдив, но и към българския футбол като цяло, съм искрено учуден от поведението на Левски София в казуса с Армстронг Око-Флекс.

При наличие на действащ договор, при официално сезирана FIFA и при висящо производство, Левски избра да обяви футболиста за свой, да подаде документи за картотекиране и да действа така, сякаш няма спор, няма риск и няма последствия.

Това поведение ме изненадва.

Изненадва ме, защото подобни действия не са просто трансферен ход – те са поемане на огромен правен и спортен риск, който не засяга само един клуб, а цялото първенство.

Още по-тревожно е, че при евентуално решение на FIFA в полза на Ботев, последствията няма да са само финансови. Тогава говорим за:

неправомерно използван футболист;

възможно отнемане на точки;

ревизия на резултати;

и сериозен удар върху доверието в българския футбол.

Задавам си напълно логичния въпрос:

осъзнава ли ръководството на Левски този риск и готово ли е да поеме отговорността за последствията, ако те се реализират?

Ботев не търси конфликти.

Ботев търси спазване на договори и правила.

Ние вече сме предприели всички необходими действия по институционален път – пред FIFA и пред Български футболен съюз – и ще защитим правата си докрай.

Но този казус вече не е само „Ботев срещу Левски“.

Той се превръща в тест за това дали правилата важат за всички, или важат избирателно.

И ако някой днес смята, че може да постави системата пред свършен факт, утре цената ще я платят всички.

