Йордан Миленов за гостуването в Аксаково

Ботев (Нови пазар) играе утре в Аксаково с едноименния тим. Срещата е от 22-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Както ние, така и Аксаково показахме добри игри от началото на годината. Ще е интригуващ предстоящия двубой. Те имат предимство, защото почиваха през седмица, а ние трябва да се възстановим от мача, който изиграхме в сряда. Не се плашим от тежки битка. Ако влезем в нея максимално мобилизирани и я изиграем с пределна концентрация, имаме шансове да постигнем добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Йордан Миленов, играещ президент на Ботев.