Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Око-Флекс след трансфера в Левски: Ботев (Пловдив) винаги ще бъде специално място за мен

Око-Флекс след трансфера в Левски: Ботев (Пловдив) винаги ще бъде специално място за мен

  • 15 яну 2026 | 09:06
  • 469
  • 0

Армстронг Око-Флекс, който във вчерашния ден осъществи трансфер от Ботев (Пловдив) в Левски, използва социалните мрежи, за да благодари на вече бившия си клуб и неговите фенове. Крилото пристигна на "Герена", след като "сините" активираха откупната му клауза, която е в размер на 300 000 евро.

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)
Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

"Фенове на Ботев,

Благодаря ви за подкрепата през този сезон. Наслаждавах се на всеки момент в клуба и давах всичко от себе си на терена за клуба.

Ботев Пловдив винаги ще бъде специално място за мен. Пожелавам ви всичко най-добро.

Благодаря ви!", написа Око-Флекс.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

  • 15 яну 2026 | 08:00
  • 4741
  • 13
Днес започва Несебър (програмата за контролите)

Днес започва Несебър (програмата за контролите)

  • 15 яну 2026 | 07:01
  • 782
  • 0
Филипов с реакция за Око-Флекс: Ще защитим правата си докрай

Филипов с реакция за Око-Флекс: Ще защитим правата си докрай

  • 15 яну 2026 | 02:21
  • 3104
  • 13
Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

  • 14 яну 2026 | 21:56
  • 28644
  • 125
Официално: Левски продаде нападател

Официално: Левски продаде нападател

  • 14 яну 2026 | 20:58
  • 29452
  • 35
Еспиноса и Политино се присъединиха към Локо (Пд), Георги Трифонов продължава с пробите

Еспиноса и Политино се присъединиха към Локо (Пд), Георги Трифонов продължава с пробите

  • 14 яну 2026 | 19:42
  • 2252
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 2573
  • 1
Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

  • 15 яну 2026 | 08:00
  • 4741
  • 13
Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

  • 14 яну 2026 | 21:56
  • 28644
  • 125
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

  • 15 яну 2026 | 07:14
  • 7250
  • 1
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

  • 14 яну 2026 | 23:57
  • 49109
  • 332
Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

  • 15 яну 2026 | 07:23
  • 4667
  • 0