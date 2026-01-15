Око-Флекс след трансфера в Левски: Ботев (Пловдив) винаги ще бъде специално място за мен

Армстронг Око-Флекс, който във вчерашния ден осъществи трансфер от Ботев (Пловдив) в Левски, използва социалните мрежи, за да благодари на вече бившия си клуб и неговите фенове. Крилото пристигна на "Герена", след като "сините" активираха откупната му клауза, която е в размер на 300 000 евро.

"Фенове на Ботев,

Благодаря ви за подкрепата през този сезон. Наслаждавах се на всеки момент в клуба и давах всичко от себе си на терена за клуба.

Ботев Пловдив винаги ще бъде специално място за мен. Пожелавам ви всичко най-добро.

Благодаря ви!", написа Око-Флекс.