Херо за Око-Флекс: Можеше да стане и по-елегантно, взимаме играчи от Берое и Гьозтепе

Наставникът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров говори пред медиите след първата контрола на тима и победата с 2:0 над Марица. Херо сподели, че напускането на Армстронг Око-Флекс в посока Левски е можело да стане по-елегантно. Освен това наставникът сподели и за няколко нови попълнения, които са очаквани в тима.

“Резултатите не са толкова важни в контролите. Основното е да няма контузии и да покажат някакво старание, въпреки тежките натоварвания. Излишно е да коментирам Око-Флекс. Можеше да стане по по-елегантен начин, но така са преценили да се получи", започна Херо.

"Игор Педро игра през първото полувреме. Аз съм убеден в неговите качества. Левият защитник Барян е много изостанал в подготовката си. Чакаме полузащитник от Берое. - Карлос Алгара В Турция ще ни бъде преотстъпен играч от Гьозтепе - ляв бек, мисля, че се казва Закария (Тиндано б.а.). Мараш е в основната група. Аз съм убеден, че подобни положения ще вкара, ако ме питате за пропуска. Имам притеснения, че някой друг с клауза може да тръгне, но това е част от футбола. Моята концентрация е да намеря нужните заместници”, каза Димитров.