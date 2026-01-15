Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Херо за Око-Флекс: Можеше да стане и по-елегантно, взимаме играчи от Берое и Гьозтепе

Херо за Око-Флекс: Можеше да стане и по-елегантно, взимаме играчи от Берое и Гьозтепе

  • 15 яну 2026 | 16:15
  • 3970
  • 5

Наставникът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров говори пред медиите след първата контрола на тима и победата с 2:0 над Марица. Херо сподели, че напускането на Армстронг Око-Флекс в посока Левски е можело да стане по-елегантно. Освен това наставникът сподели и за няколко нови попълнения, които са очаквани в тима.

Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"
Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

“Резултатите не са толкова важни в контролите. Основното е да няма контузии и да покажат някакво старание, въпреки тежките натоварвания. Излишно е да коментирам Око-Флекс. Можеше да стане по по-елегантен начин, но така са преценили да се получи", започна Херо.

"Игор Педро игра през първото полувреме. Аз съм убеден в неговите качества. Левият защитник Барян е много изостанал в подготовката си. Чакаме полузащитник от Берое. - Карлос Алгара В Турция ще ни бъде преотстъпен играч от Гьозтепе - ляв бек, мисля, че се казва Закария (Тиндано б.а.). Мараш е в основната група. Аз съм убеден, че подобни положения ще вкара, ако ме питате за пропуска. Имам притеснения, че някой друг с клауза може да тръгне, но това е част от футбола. Моята концентрация е да намеря нужните заместници”, каза Димитров.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

  • 15 яну 2026 | 15:52
  • 9278
  • 11
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 15 яну 2026 | 16:52
  • 27354
  • 8
Арда тръгна с класика над аматьори

Арда тръгна с класика над аматьори

  • 15 яну 2026 | 13:33
  • 1399
  • 0
Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

  • 15 яну 2026 | 11:56
  • 17248
  • 15
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 15276
  • 22
Иван Тилев се завърна в родния Пазарджик

Иван Тилев се завърна в родния Пазарджик

  • 15 яну 2026 | 11:01
  • 1675
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

  • 15 яну 2026 | 16:42
  • 5374
  • 20
Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 23484
  • 42
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 15 яну 2026 | 17:02
  • 5926
  • 7
Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

  • 15 яну 2026 | 15:52
  • 9278
  • 11
Очаквайте на живо: Кръг №22 в Евролигата продължава с шест мача

Очаквайте на живо: Кръг №22 в Евролигата продължава с шест мача

  • 15 яну 2026 | 16:56
  • 295
  • 0
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 14967
  • 12