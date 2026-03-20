Каролс Насар: На Европейското ще атакувам световния рекорд на иранеца

  • 20 март 2026 | 09:46
Олимпийският ни шампион и Спортист №1 за последните две години Карлос Насар заяви пред Sportal.bg, че възнамерява да атакува световния рекорд в изхвърлянето в категория до 94 килограма по време на европейското първенство в Батуми идния месец. Българинът загуби движението по време на световния шампионат във Фьорде през октомври от иранеца Алиреза Моеини. Върховото постижение е именно негово от там - 182 кг. Сега обаче Насар е решен да му го отнеме

"Със сигурност смятам да атакувам световния рекорд в изхвърлянето. Знаем, че иранецът ме победи на изхвърляне на Световното първенство в Норвегия и смятам да не му давам това удоволствие дълго време – да държи световния рекорд. Така че сега на Европейското първенство ще направя всичко възможно да го подобря и да му извадя всички мисли, че е победил в моята категория. Те бяха доста разочаровани след изтласкването. След изхвърлянето бяха радостни, но в края на световното първенство във Фьорде бяха доста разочаровани", каза Насар.

"Европейското е една идея по-лесно, защото основните ми конкуренти са извън Европа. Но със сигурност никой не е за подценяване. Всеки работи върху подобряване на резултатите си и винаги може да очакваме неочакваното", добави Карлос.

