11-те на Славия и Ботев

Славия и Ботев (Пловдив) се изправят един срещу друг в интригуващ двубой от 27-мия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Александър Шаламанов" е от 18:00 часа и ще бъде ръководен от Васил Минев.

Към момента домакините са седми в класирането, докато "канарчетата" заемат 11-ата позиция. Двата отбора ще търсят завръщане на победния път, след като преди седмица "белите" завършиха наравно 1:1 с Локомотив (София), а тимът на Лъчезар Балтанов загуби от Ботев (Враца) с 1:3 на "Колежа".

Преди ремито с "железничарите" момчетата на Ратко Достанич записаха два категорични успеха - срещу Берое (3:0) и Спартак Варна (4:0), и сега ще направят всичко възможно да зарадват своите привърженици, добавяйки нови три точки към актива си.

"Жълто-черните" също бяха в добра серия от четири поредни срещи без поражение и настроението в лагера на гостите е да си тръгнат от "Овча купел" като победители, за да се доближат до топ 8.

Стартови състави:

СЛАВИЯ: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Варела, 73. Иван Минчев, 5. Георги Шопов, 13. Илиян Стефанов, 77. Емил Стоев, 18. Кристиян Балов, 10. Янис Гермуш

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 8. Тодор Неделев, 13. Самуил Цонов, 17. Николай Минков, 19. Антоан Конте, 41. Закария Тиндано, 45. Едсон Да Силва, 77. Лукас Араухо, 88. Чимези Уилямс, 90. Самуел Калу;