ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

Слушай на живо: ЦСКА - Добруджа

ЦСКА представи нови подробности за това как ще изглежда стадион "Българска армия". "Червените" разкриха, че тревното покритие по нищо няма да отстъпва на най-добрите терени по света. Също така от клуба разясниха, че сектор "Г" ще разполага със система за издигане на хореографии и заключващи се седалки, когато секторът се използва от правостоящи.

"Армейци,

2026 година ще отбележи ново начало за любимия ни клуб. ЦСКА ще се завърне на „Българска армия“ – историческия ни дом и символ на амбицията за бляскаво бъдеще. Най-модерният стадион в България вече ни кара да мечтаем – почти завършеният му вид символизира величието на нашия клуб и отправя силно послание за предстоящите велики мигове. „Армията“ няма да е просто стадион – тя ще е сърцето на „червената“ общност, която ще превърне всеки мач на ЦСКА в изключителна емоция, както подобава на най-големия български клуб.

Днес настъпи моментът да ви разкрием в детайли и останалите щрихи от шедьовъра в сърцето на Борисовата градина. След като вече ви показахме всички нива в Сектор А, пътешествието продължава в другите сектори, начело с емблематичната Северна трибуна, където ще продължат да се пишат легенди. Ще ви презентираме и същинска технологична лекция, посветена на изключителното изпълнение на новия официален терен, благодарение на което стадионът ни ще разполага с най-модерната тревна настилка на Балканите.

Разказът на изпълнителния директор на APD България Александър Ангелов стартира на много специално място – трибуните на Сектор Г, който в новия си вид ще е с капацитет от 5617 места за мачове от българското първенство. Сгъваемите метални червени седалки ще позволяват допълнителен достъп на фенове, като за двубоите под егидата на УЕФА капацитетът ще покрива седящите места (общо 4835). В двата ъгъла на легендарната трибуна са предвидени и зони за хора в неравностойно положение, които ще имат идеален изглед към събитията на терена.

Достъпът до трибуните ще се осъществява през 6 обособени входа, а блоковете със седалки са разделени от общо 7 пътехода. Сигурността на зрителите ще е гарантирана според най-високите стандарти – секторът разполага с 4 евакуационни изхода, както и със специална предпазна мрежа. Агитката на ЦСКА ще продължи да смайва света с ненадмината хореография благодарение и на специалната лифтинг система, свързана с покривната конструкция.

Конкорсът, или свободната зона във вътрешността на Сектор Г, е с площ от 1172 кв. м. и ще предлага всички удобства за пълноценното изживяване на феновете. Цялото пространство вече е покрито с впечатляваща павирана настилка, а достъпът ще се осъществява през 2 входа с турникетна система (включително за хора в неравностойно положение). 3 модерни павилиона ще предлагат разнообразен избор от храни и напитки, а на разположение на феновете ще са и луксозни просторни санитарни помещения (2 мъжки, 2 дамски и 2 тоалетни за хора в неравностойно положение).

Непосредствено пред Северната трибуна е ситиуран т.нар. „Амфитеатър“ – специално място, пресъздаващо стария вид на легендарния „червен“ сектор. Достъпът до стъпаловидните трибуни ще е свободен, а на фасадата срещу тях ще бъде разположена и огромна видеостена.

Обиколката ни продължава в Сектор В, където условията също предлагат радост за всички сетива. Максималният капацитет от 4742 места ще бъде покрит със сгъваеми ергономични седалки от висококачествен полиетиленов материал с емблематичния червен цвят. Те ще са изключително устойчиви на капризите на времето и ще отговарят на всички стандарти на УЕФА за огнеустойчивост и здравина. Трибуната разполага с 5 блока, разделени от 5 пътехода, 5 евакуационни стълби и също толкова входа за зрители, които ще се радват на оптимален изглед към терена от всяка точка.

Конкорсът на Сектор В разполага с идентичен тип павирана настилка с площ от 1059 кв. м., като достъпът отвън ще се осъществява през 2 входа с турникети. На разположение на зрителите ще са 4 луксозни павилиона за храни и напитки, както и 4 мъжки и 2 дамски тоалетни.

Сектор Б на „Армията“ е разделен на две основни зони – домакинска част и сектор за гостуващи фенове, съобразно всички изисквания на УЕФА и БФС. Максималният капацитет на домакинската част е 3482 места, покрити с идентични сгъваеми червени седалки на тези от Сектор В. Предвидени са и 12 места за хора в неравностойно положение. Достъпът на зрителите ще се осъществява през 4 входа, а трибунната зона ще разполага с 4 блока, разделени от 5 пътехода. Вътрешното пространство е организирано по същия удобен и практичен начин за оптималното изживяване на феновете, в т.ч. 3 луксозни кетъринг павилиона и съответните санитарни точки.

Гостуващият сектор ще съчетава едновременно комфорт и сигурност съгласно всички актуални международни стандарти. Достъпът до трибуната ще е напълно независим и ще се осъществява през специален вход с турникетна система. Вътрешната част (280 км. м.) ще разполага с павилион за храни и напитки, както и с необходимите санитарни помещения, а – подобно на Сектор Г – седалките и организацията на стъпълата на трибуните ще позволяват допълнителен капацитет (1858 зрители) за двубои от вътрешния футболен календар. И тук е предвидена специална зона за хора в неравностойно положение.

Целият гостуващ сектор, който ще съдържа 2 блока и 3 пътехода, ще бъде ограден със специална плексигласова ограда с височина 4 метра, както и с предпазна мрежа.

Изключителни инженерни решения ще превърнат бъдещия терен на „Българска армия“ в най-доброто място за футбол в България. Изпълнител на проекта е световният лидер в индустрията SIS Pitches, който вече прилага най-модерните технологични методи за изграждането на настилката, която няма да отстъпва на най-добрите образци в световен мащаб.

Ключов елемент в изграждането и функционирането на терена е иновационната дренажна технология, която ще може да отводнява перфектно дори при пороен и продължителен дъжд. Благодарение на специално оборудване, състоящо се от компресор, вентилационна камера и термо-помпена група, през дренажните тръби ще е възможно чрез предварително темпериран въздух да се обогатява почвата с кислород, а също така да я затопля или охлажда в зависимост от конкретните метеорологични условия.

Самото тревно покритие също ще е революционно за България – то ще е на хибридна основа с 95% естествена и 5% изкуствена трева. Миксът ще гарантира изключителната здравина и устойчивост на терена. Настилката на „Армията“ ще разполага и с възможно най-модерната отоплителна и напоителна система.

В последния епизод от мащабната ни поредица, посветена на „Българска армия“, ще се запознаете и с допълнителни подробности за козирката, фасадата, системите за озвучаване и за осветление на изключителното ни футболно бижу.

От разказа на Александър Ангелов ще научите и за още специални изненади, които ще допринесат за изключителното изживяване на феновете, включително уникалния горен периметър на LED системата на стадиона, разположен над трибуните по цялото протежение на сектори Б, В и Г с височина от 2,70 м. и дължина от близо 400 метра", обясняват "червените" на своя сайт.