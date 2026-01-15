Първото ново попълнение до часове в лагера на Левски

Първото и единствено ново попълнение на Левски до този момент - Армстронг Око-Флекс, е чакан до часове в лагера на “сините” в Белек.

Сагата с трансфера приключи вчера, когато софиянци платиха откпната му клауза от 300 000 евро на Ботев (Пловдив), въпреки че “канарчетата” не искаха да се разделят с него и дори сезираха БФС и ФИФА за нерегламентирани преговори.

Днес обаче българският футболен съюз отсече, че договорът на футболиста с пловдивчани е прекратен на основание “уговорена клауза”, което значи, че Око-Флекс може да започне тренировки със “сините”.

Най-вероятно това ще стане от утре, когато наставникът Хулио Веласкес е предвидил две занимания, първото от които ще е във фитнеса. Следобедната тренировка пък ще е закрита.