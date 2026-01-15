Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Първото ново попълнение до часове в лагера на Левски

Първото ново попълнение до часове в лагера на Левски

  • 15 яну 2026 | 20:16
  • 2960
  • 1

Първото и единствено ново попълнение на Левски до този момент - Армстронг Око-Флекс, е чакан до часове в лагера на “сините” в Белек.

Сагата с трансфера приключи вчера, когато софиянци платиха откпната му клауза от 300 000 евро на Ботев (Пловдив), въпреки че “канарчетата” не искаха да се разделят с него и дори сезираха БФС и ФИФА за нерегламентирани преговори.

Днес обаче българският футболен съюз отсече, че договорът на футболиста с пловдивчани е прекратен на основание “уговорена клауза”, което значи, че Око-Флекс може да започне тренировки със “сините”.

Най-вероятно това ще стане от утре, когато наставникът Хулио Веласкес е предвидил две занимания, първото от които ще е във фитнеса. Следобедната тренировка пък ще е закрита.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Големият талант на Севлиево подписа първи професионален договор

Големият талант на Севлиево подписа първи професионален договор

  • 15 яну 2026 | 18:14
  • 1629
  • 0
БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

  • 15 яну 2026 | 18:03
  • 25210
  • 90
Ясно е с кой номер ще играе Флекса в Левски

Ясно е с кой номер ще играе Флекса в Левски

  • 15 яну 2026 | 17:02
  • 2477
  • 0
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 15 яну 2026 | 17:02
  • 8296
  • 7
Спортист (Своге) привлече защитник от Руанда

Спортист (Своге) привлече защитник от Руанда

  • 15 яну 2026 | 16:52
  • 721
  • 5
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 15 яну 2026 | 16:52
  • 28287
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

  • 15 яну 2026 | 20:12
  • 8504
  • 33
Куп промени в състава на Барселона тази вечер (съставите)

Куп промени в състава на Барселона тази вечер (съставите)

  • 15 яну 2026 | 20:52
  • 3324
  • 10
Начало на мача: Комо 0:0 Милан

Начало на мача: Комо 0:0 Милан

  • 15 яну 2026 | 21:45
  • 1660
  • 0
БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

  • 15 яну 2026 | 18:03
  • 25210
  • 90
Милър-Макинтайър и Звезда започнаха надлъгването с Олимпия в Милано

Милър-Макинтайър и Звезда започнаха надлъгването с Олимпия в Милано

  • 15 яну 2026 | 21:30
  • 2119
  • 1
Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 38832
  • 79