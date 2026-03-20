Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

  • 20 март 2026 | 15:19
Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов говори след отчетния конгрес на централата. Шефът на футбола ни наблегна на важността на сътрудничеството на спорта с държавата. Гонзо заяви, че въпреки направените стъпки преди година все още няма приет закон за футболното хулиганство.

“Конгресът премина с единодушие, което бе важно за нас, тъй като променяме сериозни неща в устава, за да може да имаме по-добра оперативна работа. Вкарахме стратегията 2026 - 2030 - това е пътна карта, по която трябва да се движим”, започна Иванов.

Това е планираният бюджет на БФС

“Футболът в България е среда с високо напрежение във всеки мач. Винаги има важни неща за решаване в края на сезоните. Ние сме много дълго във футбола. Приемаме всичко нормално и се опитваме да бъдем равноправни с всички клубове. Съдиите да не ощетяваме никого. Ние сме свикнали с напрежението”.

“В нашите правилници и наредби има доста точки за футболното хулиганство. Клубовете плащат сериозни глоби, но те са за превенции. Преди една година бяхме на специална среща с вътрешния министър и министъра на спорта. Бяхме и в парламента, когато се приемаше на първо четене законът за футболното хулиганство при масови прояви но този закон потъна в нищото, а БФС не може да прави сам законодателни промени”.

“Целта е цялостно развитие на системата. Националният отбор е върхът на айсберга. Виждаме всички проблеми през годините инициирахме тези промени в устава. След 5-6 години трябва футболът да бъде на друго ниво. Стратегията не съвпада изцяло с мандата, които имаме. Трябваше да продължим стратегията от 2024 до 2026 година”

"15 терена сме направили в различни зони, което е много важно. В София 4300 човека играят на едно игрище и това е голям проблем за блългаските играчи. И се опитваме през програмите на ФИФА и УЕФА да финансираме, но са много малко средствата. В София има 320 отбора, които играят футбол U 14, а четири отбора тренират на едно игрище. Надявам се да има правителство, защото каквото и да прави БФС, без държавата не можем да стигнем до никъде."

“Два месеца за това правителство е много малко. Имахме среща със спортния министър, но му показахме всички проекти, но и той каза, че е много малко времето, за да може да реагира”, завърши Иванов.

Стана ясна програмата на България U19 за предстоящите европейски квалификации

  • 20 март 2026 | 11:06
Левски стартира инициатива за най-малките си фенове

  • 20 март 2026 | 10:42
Агенти мътят главата на Камдем

  • 20 март 2026 | 10:13
Карлос Насар: На Европейското ще атакувам световния рекорд на иранеца

  • 20 март 2026 | 09:46
Пресконференция след конгреса на БФC

  • 20 март 2026 | 14:24
Йордан Миленов за гостуването в Аксаково

  • 20 март 2026 | 08:58
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
Двама национали отказаха да летят за Индонезия и отпаднаха от състава на България

  • 20 март 2026 | 15:18
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
Насар с ексклузивно интервю пред Sportal.bg: Ще дам всичко, за да чуете отново "Мила Родино"

  • 20 март 2026 | 13:40
Тухел повика 35 играчи, сред които Магуайър и Томори, но не и Александър-Арнолд

  • 20 март 2026 | 12:34
