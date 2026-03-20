Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов говори след отчетния конгрес на централата. Шефът на футбола ни наблегна на важността на сътрудничеството на спорта с държавата. Гонзо заяви, че въпреки направените стъпки преди година все още няма приет закон за футболното хулиганство.

“Конгресът премина с единодушие, което бе важно за нас, тъй като променяме сериозни неща в устава, за да може да имаме по-добра оперативна работа. Вкарахме стратегията 2026 - 2030 - това е пътна карта, по която трябва да се движим”, започна Иванов.

Това е планираният бюджет на БФС

“Футболът в България е среда с високо напрежение във всеки мач. Винаги има важни неща за решаване в края на сезоните. Ние сме много дълго във футбола. Приемаме всичко нормално и се опитваме да бъдем равноправни с всички клубове. Съдиите да не ощетяваме никого. Ние сме свикнали с напрежението”.

“В нашите правилници и наредби има доста точки за футболното хулиганство. Клубовете плащат сериозни глоби, но те са за превенции. Преди една година бяхме на специална среща с вътрешния министър и министъра на спорта. Бяхме и в парламента, когато се приемаше на първо четене законът за футболното хулиганство при масови прояви но този закон потъна в нищото, а БФС не може да прави сам законодателни промени”.

“Целта е цялостно развитие на системата. Националният отбор е върхът на айсберга. Виждаме всички проблеми през годините инициирахме тези промени в устава. След 5-6 години трябва футболът да бъде на друго ниво. Стратегията не съвпада изцяло с мандата, които имаме. Трябваше да продължим стратегията от 2024 до 2026 година”

"15 терена сме направили в различни зони, което е много важно. В София 4300 човека играят на едно игрище и това е голям проблем за блългаските играчи. И се опитваме през програмите на ФИФА и УЕФА да финансираме, но са много малко средствата. В София има 320 отбора, които играят футбол U 14, а четири отбора тренират на едно игрище. Надявам се да има правителство, защото каквото и да прави БФС, без държавата не можем да стигнем до никъде."

“Два месеца за това правителство е много малко. Имахме среща със спортния министър, но му показахме всички проекти, но и той каза, че е много малко времето, за да може да реагира”, завърши Иванов.