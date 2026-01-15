Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

  • 15 яну 2026 | 10:08
  • 2775
  • 7

Левски тренира тази сутрин в Белек, където тече зимната подготовка на "сините". Заниманието на тима на Хулио Веласкес пропусна единствено бекът Оливер Камдем, който е с разтежение след проверката онзи ден срещу Ниредхаза.

Око-Флекс след трансфера в Левски: Ботев (Пловдив) винаги ще бъде специално място за мен
Око-Флекс след трансфера в Левски: Ботев (Пловдив) винаги ще бъде специално място за мен

За момента футболистът ще бъде извън терена, докато контузията отшуми. За сметка на това тренировки, но все още без топка, поднови крилото Евертон Бала. Чака се в лагера на лидера в efbet Лига да пристигне новото попълнение Армстронг Око-Флекс. Снощи клубът от "Герена" обяви официално привличането на нападателя от Ботев (Пловдив).

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

